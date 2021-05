Blindarán el Castillo contra el botellón el fin de semana

Incluso en el plena desescalada del primer estado de alarma, adentrarse en las laderas del Castillo era como hacerlo en el epicentro del ocio juvenil. Algunos se ocultaban entre los árboles que rodean la fortaleza. Otros, se concentraban alrededor de botellas de alcohol para echar a la tarde en cualquier banco hasta que tenían que marcharse a la carrera para poner difícil las cosas a los agentes del orden. Si todo eso ocurría cuando la sociedad se desperezaba de una pesadilla de tres meses de encierro, no hace falta echarle imaginación para intuir que el fin del toque de queda para algunos es una vuelta total a la normalidad. Ya ocurrió el pasado fin de semana, cuando la restricción pasó a mejor vida y cientos de chavales salieron a la calle a celebrarlo como si fuera una Nochevieja. La Policía Local no quiere que la cosa se desmadre como en otras ciudades y va a blindar tanto el parque de la zona alta de la ciudad como sus alrededores para que no se convierta en una sala de fiestas.

El Castillo será el principal objetivo de los agentes del cuerpo municipal, pero el dispositivo se desarrollará en todo el centro histórico. Según indica la concejala de Seguridad Ciudadana, Blanca Carpintero, se «mantendrá el operativo que se venía desarrollando en la Las Llanas y la plaza Huerto del Rey» y, a mayores, se ampliará para erradicar los botellones que se suelen producir en la parte alta. Serán aproximadamente diez agentes los que controlarán todo este entorno. Contarán, además, con el apoyo de la Nacional siempre que soliciten su presencia, como ya ocurriera en ocasiones anteriores en Venerables.

