Sonorama, accesible para personas con diferentes capacidades

El Festival Sonorama Ribera, que se celebrará del 12 al 14 de agosto, implementará, en colaboración con la Fundación Music for All, un nuevo plan de accesibilidad y diversidad, con el objetivo de que, edición tras edición, este vaya creciendo y ampliándose con nuevas acciones y medidas que repercutan en una notable mejora de las condiciones de acceso de las personas con capacidades diversas a la música en directo.

Así, desde este año el festival contará con una web accesible, un recinto de conciertos que permita la deambulación autónoma e independiente de cualquier persona, garantizando su accesibilidad física, sensorial y cognitiva, así como con todas las medidas de protección antiCovid; un espacio preferente de visión y audición accesibles de los diferentes conciertos o una serie de recursos y tecnologías para el disfrute de los grandes conciertos por parte de personas con discapacidad visual y auditiva. Así, los conciertos de artistas como Viva Suecia, El Kanka, Arde Bogotá, Ginebras, León Benavente o Sidonie, entre otros, contarán con mochilas vibratorias, bucle magnético, interpretación en Lengua de Signos Española, subtitulado y audiodescripción en directo.

La Fundación Music for All, recientemente galardona con los Premios Solidarios ONCE Andalucía 2021, tiene entre sus objetivos la difusión y promoción de la cultura musical entre todas las personas independientemente de sus capacidades, así como garantizar el acceso de las personas con diversidad funcional a la música en todas sus vertientes.

El plan de accesibilidad diseñado para Sonorama Ribera incluirá una amplia relación de medidas que facilitarán la deambulación autónoma e independiente de las personas con discapacidad asistentes en el recinto de conciertos: acceso preferente, señalética accesible, barras accesibles, libre acceso de perros guía, plataforma elevada de visión accesible, carpa de atención y apoyo inclusivo Music for All, etc.

La Asociación de Familias de Personas Sordas de Burgos (ARANSBUR) se encargará de la interpretación de los conciertos en Lengua de Signos Española y, gracias a Grupo Social ONCE, el recinto ferial contará con balizas de guiado ‘beepcons’, que facilitarán la deambulación y localización autónoma e independiente de los asistentes con discapacidad visual. Igualmente, desde la Delegación Territorial de la ONCE en Castilla y León se imprimirá la programación de Sonorama Ribera 2021 en braille.