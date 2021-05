El Colegio de Médicos lleva al Sacyl a los tribunales

El Colegio de Médicos de Burgos (COMBU) ha denunciado ante un juzgado de lo contencioso de Valladolid a la Gerencia Regional de Salud (Sacyl), así como a su responsable, Manuel Mitadiel, por el proceso de renovación de jefaturas que se está desarrollando en el HUBU. La organización colegial argumenta que las convocatorias que se están publicando en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) -y cubriendo- no se ajustan a la normativa que las regula porque los tribunales que deben puntuar los proyectos de los aspirantes no se han conformado como deberían. El problema está en uno de los vocales en concreto, porque la ley establece que debe ser propuesto por un órgano de asesoramiento a la dirección del hospital (la Junta Técnico Asistencial) que debe renovarse mediante elecciones cada dos años y, en este caso, no se ha votado desde hace más de un lustro.

El Real Decreto que regula el funcionamiento de los hospitales (521/1987) explica que la Junta Técnico Asistencial es un «órgano colegiado de asesoramiento de la Comisión de Dirección del hospital, en lo relativo a actividad asistencial, así como de participación de los profesionales en el mecanismo de toma de decisiones que afecten a sus actividades». Entre sus funciones básicas establece las de informar y asesorar a la Comisión de Dirección «en todas aquellas materias que incidan directamente en las actividades asistenciales del hospital, en la información de los planes anuales de necesidades y en la elaboración y propuesta a la Comisión de Dirección de acciones y programas para mejora de la organización, funcionamiento y calidad del hospital, así como de sus servicios y unidades».

