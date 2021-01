De Meo dice que el plan de Renault es "bueno" para CyL

El director general del Grupo Renault, Luca de Meo, aseguró esta mañana, durante la presentación del nuevo plan ‘Renaulution’ de la compañía francesa para los próximos años, que la estrategia “no contempla despidos adicionales” al plan anunciado anteriormente para 2022 y que será “buena para España” y "una oportunidad" para las plantas de Castilla y León.

En rueda de prensa posterior a la conferencia de presentación del plan, De Meo afirmó que la “misión” del nuevo equipo de dirección es “proteger el trabajo de la gente” y que hay “oportunidades” en otras partes de la compañía para “cortar ineficiencias”, por lo que descartó en varias ocasiones nuevos despidos porque “el nuevo plan no incluye la revisión del número de trabajadores”.

Además, en declaraciones recogidas por Ical, De Meo ensalzó la importancia de las factorías españolas de Renault, entre las que se encuentran las plantas ubicadas en Valladolid y Palencia, puesto que “España es fuerte para la compañía” y da “competitividad al sistema”, por lo que varias ideas del plan “no concretadas completamente, pero que son potenciales”, incluyen las factorías españolas de Renault.

“Habrá un futuro positivo”, continuó avanzando De Meo, para quien 'Renaulution' “es una oportunidad para nuestro ecosistema industrial español”, que el directivo de la compañía gala reiteró “es fuerte y muy competitivo en el mundo Renault”. De hecho, De Meo afirmó que “muchos de los productos que hemos imaginado para el futuro están realmente basados en plataformas que están localizadas en España”, por lo que el plan “es bueno” para el país.

Eso sí, el director general del Grupo Renault advirtió que ese futuro prometedor “dependerá de la competitividad que seamos capaces de negociar con los diferentes sindicatos en el país”, recordando las negociaciones que José Vicente de los Mozos ahora mismo encabeza “con las diferentes partes” con el objetivo de llegar a un acuerdo que permita, “aunque quizá sea pronto, decir que el plan es bueno para nuestros colegas españoles”.

Previamente, durante la conferencia de presentación de ‘Renaulution’, De Meo ya advirtió de la “muy competitiva red de fabricación” del Grupo Renault en España, Turquía, Rumanía y Marruecos, lugares donde se “reforzará la competitividad” para, con la nueva estrategia, “ganar 20 puntos de competitividad en los próximos tres a cinco años”.

Y es que, a pesar de la bajada de producción prevista de cuatro millones de vehículos del 2019 a los 3,1 planeados para 2025, dentro de la nueva filosofía de la empresa de “pasar de la carrera por el volumen hacia la creación de valor”, De Meo avanzó que la utilidad de las plantas pasará del 70 por ciento logrado en 2019 a un cien por cien esperado en 2023.

Eso sí, De Meo no quiso entrar a valorar en qué plantas de las existentes tendrá “exactamente lugar esa acción”, pero sí concretó que tienen “claras y fuertes ideas de dónde queremos estar en tres o cuatro años” y que el hecho de que quieran “reforzar la rentabilidad” no significa que quieran “dejar de lado nuestra huella global”.

‘Renaulution’

De Meo explicó que esta nueva estrategia del Grupo Renault responde a “una transformación necesaria” hacia una “nueva dirección” que mueva el foco de la compañía global francesa “del volumen hacia el valor”, tratando de conseguir que Renault obtenga “riqueza en producto, en términos de tecnología y de negocio”.

Sin embargo, y dada la actual situación generada en el año 2020, los tres próximos años se enmarcarán en “sobrevivir a la tormenta” a través de un plan de “resurrección” hasta 2023 que “se focalice en eliminar los costes innecesarios para lograr la eficiencia y la recuperación de la competitividad”, lo que incluye un recorte de costes fijos de 3.000 millones de euros.

No obstante, esa nueva realidad del Grupo Renault durante los próximos tres años dejará a la compañía, en palabras de su director general, “preparada para un proceso de renovación” entre 2023 y 2025 en el que se generen “nuevos productos y marcas más fuertes”, con hasta 24 modelos nuevos, once de ellos eléctricos e híbridos como protagonistas, y donde el segmento C, en el que se encuentra el Megane, también será “clave” para la compañía de cara a “recuperar” su posición entre dichos modelos.

Posteriormente, y ya de 2025 en adelante, el objetivo de la nueva dirección del Grupo Renault, a través de ‘Renaulution’, es “liderar la nueva movilidad siendo un jugador tecnológico”, porque la meta final es “dejar de ser una compañía de coches que integra la tecnología para ser una compañía de tecnología que realiza coches”. “El trabajo ya está en marcha y comienza hoy”, concluyó Luca de Meo.