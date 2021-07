Dimas Gimeno anuncia el fin del retail "tal y como se conocía"

Dimas Gimeno, fundador y presidente de Kapita, y CEO de WOW -su nuevo proyecto de marketplace omnicanal, que abrirá próximamente en Madrid- ha augurado "grandes cambios" en el retail durante su ponencia en uno de los eventos B2B de referencia a nivel europeo en este sector, E-Show Barcelona: "Vivimos el fin del retail tal y como lo hemos conocido hasta ahora".

Bajo el título Regreso al futuro del retail, el empresario ha reflexionado sobre las nuevas tendencias de consumo en pleno boom del e-commerce y ha incidido en que hay una revolución en el mundo del retail que ya está en marcha, donde los clientes y los consumidores han evolucionado digitalmente por delante de muchos retailers.

"La transformación del retail es imparable y que la clave del retail reset está en trabajar en dos ejes: potenciar las conexiones emocionales y avanzar en la integración 'phygital' (concepto que hace referencia a la presencia de una misma persona tanto en el mundo físico como en el digital), de forma que las tiendas vuelvan a sorprender, mediante contenidos y experiencias memorables", ha apostillado.

Gimeno apuesta por "un retail divertido y conectado", que ponga en valor el papel de las tiendas, "engullendo al retail aburrido y que no aporta valor". "La pandemia ha acelerado un proceso de cambio que ya estaba en marcha. Los consumidores han realizado su propia transformación digital, pero muchos retailers no", añade.

En este contexto, el empresario cree que se dan las condiciones necesarias para emprender y explorar fórmulas como la de su nuevo proyecto, WOW, con el objetivo de lograr "un nuevo renacimiento, reforzando el papel de las tiendas físicas y con una revitalización del consumo".

"En un momento de transformación como el actual, lo peor que nos puede pasar es no saber leer bien la situación de cambio de paradigma que estamos viviendo y quedarnos con los brazos cruzados. Debemos afrontar con decisión el retail reset", concluye el empresario, en referencia a la necesidad de resetear o reiniciar el sector.

Gimeno augura que la última frontera en la integración phygital, la experiencia que aúna el mundo físico y el digital, será el denominado Comercio Conectado (C-Commerce), que se caracteriza por trabajar ocho vectores, a las que se refiere como las ocho ces: cliente, comunidad, contenido, curación, customización, conveniencia, cultura y circularidad.