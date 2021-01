Peligra un proyecto de criadero de perros por las críticas

El anuncio de la instalación en una finca de Madrigalejo del Monte de un criadero para la cría, alojamiento y venta de 150 reproductores de razas caniche, bichón maltés y chihuahua ha levantado las primeras polémicas. En estos momentos el proyecto está en el Ayuntamiento que tramita la solicitud de autorización de uso excepcional de suelo rústico, la licencia urbanística y la ambiental; se encuentra en periodo de información pública para la presentación de alegaciones.

Las primeras voces contra lo que califican de macrocriadero han sido las de Proanbur, asegurando que no se puede permitir que haya una instalación así en Burgos, y se remiten a los problemas surgidos con el criadero de Melgar, que ha costado 5 años de denuncias para cerrarse, «después de tantos animales muertos, heridos y enfermos», dicen desde la Protectora de Animales. Ateniéndose a la información del Bocyl, ésta también cree que esos 150 reproductores de talla mini supondrán que tras la cría, las instalaciones puedan llegar a alojar a casi 300 animales». Recuerda, por otra parte, que los animales en los criaderos viven hacinados en jaulas, que sufren deformaciones por no andar, que no ven la luz del día y que cuando no sirven se desechan. Proanbur anima a contactar con el Ayuntamiento de Madrigalejo para «hacerle pensar si quiere unir su nombre al maltrato animal, y le recuerda que ese tipo de criaderos nos les va atraer trabajo o riqueza al pueblo, «solo traen quejas y denuncias». Proanbur ya ha mandado información a la Junta para que estudie bien el proyecto y cumpla todos los requisitos; en caso contrario, lo denunciarán cuanto antes, dicen.

(Más información en la edición impresa de Diario de Burgos)