La Policía se defiende

Con Las Llanas en plena ebullición y sucediéndose las peleas en uno y otro extremo de La Flora, dos patrullas de la Policía Local se jugaron el tipo hace un par de meses en una intervención en la que decenas de personas les lanzaban vasos y botellas de plástico. Por suerte, no ocurrió ninguna desgracia. Tampoco en Gamonal el pasado mes de octubre, cuando una protesta desembocó en unos lamentables disturbios que obligaron a los efectivos a replegarse. Fueron dos episodios que dejaron a las claras que hay ocasiones en las que los agentes corren cierto riesgo. Por eso, a instancias de varios efectivos, los mandos solicitaron al Ayuntamiento renovar todos los equipos de protección para poder actuar en situaciones como la mencionada con mayor seguridad. La concejala de Seguridad Ciudadana, Blanca Carpintero, accedió a las peticiones y hace unas semanas llegaron a la base de la avenida Cantabria un lote de escudos, cascos y porras de defensa.

En apariencia, este material renovado es muy similar al que utilizan los equipos de antidisturbios de la Policía Nacional, pero sus funciones están muy lejos de ser siquiera parecidas. «Sirven solo para defendernos en caso de que una intervención se complique. Nuestra labor no cambia en absoluto. No tenemos competencia en materia de orden público ni la tendremos a partir de ahora», advierten desde la jefatura del cuerpo municipal. Especialmente efectivos son los 20 cascos adquiridos, los cuales no solo protegen de los impactos sino que también repelen las balas de pequeño calibre. También poseen aislantes para evitar que, en caso de que les lancen líquidos corrosivos, no traspasen a la cara o la vista.

Este material mejora considerablemente las austeras herramientas con las que contaban los agentes y que ya habían alcanzado la treintena de años. Con ellas tuvieron que hacer frente a episodios tan sonados como los disturbios en la calle Vitoria y Eladio Perlado, así como las revueltas protagonizadas por la izquierda radical hace dos décadas en la calle San Francisco. «Los escudos no amortiguaban bien los golpes y los cascos estaban obsoletos. Cada vez que una intervención se complicaba no teníamos mucha seguridad (...)», expresan los instructores de estos nuevos elementos.

