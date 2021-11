El comercio critica la escasa promoción de los Arandabonos

«La intención es más que aplaudible, pero es muy complicado y hay que hacerlo más fácil para el establecimiento y para el consumidor». Con esta valoración del responsable de uno de los establecimientos arandinos que participan en la campaña de bonos al consumo del Ayuntamiento de Aranda se puede resumir el sentir generalizado de los 85 comercios y locales inscritos en la iniciativa de los Arandabonos. Cuando restan 10 días para poder usar este descuento, todavía hay muchos comerciantes que tienen que seguir explicando a los que entran en sus locales en qué consiste y cómo beneficiarse de ellos.

Los comerciantes se encontraron con múltiples pegas al echar a andar esta campaña. «Hay un desconocimiento generalizado por parte del público, hay gente que les decimos que si los han usado, se lo explicas y te lo agradecen», reconoce Lorena Bodas, de Todo Libro, que lleva ya canjeados más de 200 bonos al consumo. «Nosotros hemos tenido gente que ha venido por los Arandabonos e, incluso, que nos han llamado para preguntarnos si íbamos a estar y que les reservásemos libros», confiesa.

La labor didáctica también ha tenido que desarrollarla Susana Fernández, de Equivalenza Aranda, que ha tomado por costumbre «preguntarle a todo el mundo que entra a la tienda, muchísima gente no sabía ni como iba ni nada». «Ha venido mucha más gente, sí que les ha gustado el tema de los descuentos pero está muy mal comunicado», reconoce por la experiencia de estas últimas semanas, en las que ya ha canjeado más de 50 Arandabonos en su establecimiento.

Desde el sector comercial y hostelero echan en falta una formación inicial antes de comenzar las fechas para canjear los bonos. «No hubiera estado de más que el Ayuntamiento nos hubiera abierto la aplicación una semana antes y hubiera hecho unos 'bonos fantasma' para aprender a funcionar nosotros, no dejarlo al ensayo error el primer día», comenta Bodas, mientras que la presidenta de los comerciantes (ACOA), Susana de las Heras, plantea una de cal y otra de arena. «Creo que está funcionando bastante bien, pero al lanzarlo fue un poco atropellado, de un día para otro, creo que había que haberlo anunciado antes», recalca.

De los participantes, solo 11 son del sector hostelero, un 12% de los inscritos para canjear los Arandabonos. Una cifra muy baja que achacan a la complicación añadida que supone la aplicación. «Cualquier cosa que pueda ayudar al consumo será siempre bienvenida, pero se ha complicado demasiado la manera de gestionarlo, en un bar no tienen ni tiempo», reconoce un restaurador que, incluso, ha tenido que echar una mano a algunos colegas para que se hiciesen con la aplicación que gestiona estos Aranda Bonos.

Con todo y con eso, los comerciantes y hosteleros ven luces entre las sombras y reconocen que están notando incremento de clientes con esta campaña. «Ha habido algo de movimiento, aquí ha venido gente a comer que no había venido nunca y ha sido por los Arandabonos», apunta un hostelero. Otro ejemplo, «en octubre han subido mucho las ventas con los Aranda Bonos, y me ha subido la media por ticket», asegura Susana Fernández. Ahora, todos confían en que el cobro del dinero adelantado no se convierta en una carrera de obstáculos. «Es verdad que los técnicos municipales están muy pendientes y te avisan en cuanto hay un ticket no válido para arreglarlo, ahora veremos cuando acabe la campaña cómo resulta el proceso para recuperar el dinero adelantado», apunta la presidenta de ACOA.