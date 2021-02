El PP pregunta por la programación y el presupuesto del IMC

El Partido Popular ha vuelto a criticar la "grave situación de parálisis" del Instituto Municipal de Cultura y Turismo en todas sus facetas, tanto en el aspecto cultural, como en lo relativo a Educación, Festejos o Turismo, así como lo que le concierne sobre las actuaciones en hostelería. Carolina Blasco sostiene que entre sus dos presidentas, primero Nuria Barrio (PSOE) y ahora Rosario Pérez Pardo (Ciudadanos) "han acabado con él" al dejarle casi sin competencias y no abordar nuevas actividades. "La situación es insostenible. Está absolutamente sin pulso y su consejo se dedica solo a aprobar convocatorias de certámenes que llevan 20 o 30 años celebrándose, apenas hay consejos ejecutivos y si se convocan están vacíos de contenido".

La concejala del PP critica que no se aborden temas pendientes convocando el consejo de Educación para esa materia o debatiendo sobre el autobús turístico, el albergue de peregrinos, el albergue de juventud o la participación del Ayuntamiento en las actividades del VIII Centenario, entre otros asuntos: "Aunque lo más problemático es que en el IMC no se haya abordado nada de la programación de los próximos meses en el contexto actual. Ni se hable del presupuesto ni se conozca si quiera la propuesta de la entidad".

Durante la rueda de prensa celebrada esta mañana Blasco ha anunciado que el Partido Popular va a exigir que se aborde en un consejo ordinario o extraordinario este tema, el de la propuesta de presupuesto del IMC para 2021 y que se plantee, debata y apruebe la programación, al menos del primer semestre.

En cuanto al tema de la hostelería, la concejala denuncia que no se hayan resuelto las ayudas de emergencia que se anunciaron en septiembre y que no apruebe la propuesta del PP de mantener las terrazas de invierno hasta 2023. "Proponemos que en el IMC se aborde el plan de hostelería que planteamos con VOX. Es lo mínimo que nos merecemos, que cualquier propuesta pase por el órgano responsable, aunque luego se desestime. No que el plan de crisis sea un papel sin valor porque no hay presupuesto aprobado".