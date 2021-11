Cerveza de vocación

Javier Gómez empezó a hacer cerveza hace veinte años, cuando solo «cuatro frikis» juntaban elementos en un puchero para crear su propia bebida «para mí y cuatro amigos». Así empezó el sueño de la Cerveza Gadea, porque «siempre he tenido la cosa de poder dedicarme a esto», admite Gómez, que reconoce que como en muchas ocasiones el detonante del inicio de la aventura surgió cuando quedó en paro en 2017.

En aquel momento pensó «ahora o nunca y me líe la manta a la cabeza». Decidió hacerlo en su pueblo, Santa Gadea del Cid, que sirvió para poner nombre a su cerveza. El primer paso lo dio para formarse «en la Universidad de Alicante, donde sobre todo aprendí todo lo relacionado con el negocio». Con esa base empezó a conseguir todo lo necesario y arrancó tras dos años desde que tomó la decisión.

Pero con todo montado tuvo un traspiés, porque inició la actividad en 2020 y cuando empezaba a enseñar el producto surgió la pandemia. Desde entonces «llevamos año y pico luchando», reconoce Gómez, que ni siquiera tuvo tiempo de entrar en el mundo de la hostelería, un aspecto capital para desarrollar su marca e impulsar las ventas. Además, la entrada en los negocios todavía tiene complicaciones porque «les cuesta mucho volver a arrancar y meter nuevas cervezas».

Al margen de los bares, otro punto en contra está en que las ferias, en las que muchos productores artesanos se dan a conocer, no han podido celebrarse. «Por internet y a través de las redes sociales puedes hacer algo, pero no llegas tan bien», matiza Gómez, que aclara que a través de la venta online «con una marca pequeña pueden comprarte, pero al final es difícil que repitan», aunque en su caso reconoce: «No me puedo quejar porque a la gente sí que le gusta».

A estas alturas hace unos dos lotes al mes, lo que significa que saca unas 2.400 botellas «y la meta es hacer tres». Para dar ese paso, sí que tendría que introducirse más en la hostelería. En estos momentos, tiene sus botellines en locales de Miranda y Burgos y en el País Vasco «vendo en alguna tienda». En total, tiene cinco cervezas «y en todas ellas parto de la idea de que sea fácil de beber y que no te cansen».

Esta premisa la persigue en todas sus variedades: una Ipa; otra negra; otra sin alcohol -que admite que todavía tiene que mejorar-; una rubia, más tradicional; y por último una de endrinas, que «es una cerveza normal macerada» con este fruto que da un color rojizo «y que ha funcionado muy bien».

Por delante tiene en mente poder sacar alguna variedad más, «quizás una de trigo», pero la intención pasa por crecer poco a poco y consolidar la que ha sacado al mercado. Para eso, espera que la hostelería despegue de nuevo y también piensa en las ferias del próximo año para abrir nuevas puertas. De momento, lucha con lo que tiene, mucha vocación para completar la aventura y conseguir el sueño que algún día se imaginó.