"Todo el mundo tiene derecho siempre a otra oportunidad"

Este año se cumplen 25 desde que un grupo de jóvenes profesionales de la psicología, la economía, el trabajo social y otras disciplinas se liaron la manta a la cabeza y, casi por obligación, crearon la Fundación Lesmes, referente hoy en Burgos y en Castilla y León de la economía social y del apoyo incondicional a las personas que con mayor rigor sufren la exclusión. Era 1996 y llevaban ya un tiempo implicados en un proyecto que Ayuntamiento y Cáritas habían puesto en marcha para las personas sin hogar, al que le dieron un nuevo aire superando el antiguo asistencialismo y apostando por la integración a través del empleo. En eso estaban cuando recibieron a través de un programa europeo 350 millones de pesetas -algo más de dos millones de euros- para poner en marcha una empresa de inserción que precisaba del respaldo de una fundación. "El Ayuntamiento y Cáritas no lo vieron claro y fuimos los trabajadores, los que la creamos poniendo 500.000 pesetas cada uno", explica Miguel Santos, que desde entonces es la cara visible de esta entidad que hoy tiene 180 empleados y presta atención a las personas sin hogar en el Centro de Integración Social (CEIS), gestiona seis empresas de inserción, un centro de formación y empleo y los programas de erradicación del chabolismo, de apoyo a familias y de urgencias sociales del Ayuntamiento.

Ustedes tienen un magnífico termómetro colocado en el lado de la sociedad que peor lo pasa. ¿Cómo está ahora después de un año de pandemia?

Estamos todos muy cansados, agotados, con fatiga pandémica y algo de indefensión aprendida metida en el cuerpo. No se pensaba, al principio, que iba a durar tanto tiempo esta situación y ahora parece que hagamos lo que hagamos no podemos cambiar nada. Y con las personas con las que trabajamos, pues llueve sobre mojado porque no tienen los recursos que tenemos los demás, están siempre en riesgo y en muchos casos, además, tienen una patología asociada, es un colectivo con una salud precaria. Cuando estás en riesgo de exclusión, cuando te faltan los pilares, se tambalea todo. La inserción social se basa en tres cosas: la familia, los amigos y el trabajo y cuando te empieza a fallar una o dos de estas bases estás en riesgo; si fallan las tres, llegas a la exclusión, por eso la pandemia es más peligrosa para quien vive esta realidad. Pero añadiré que aunque son más vulnerables también tienen más resiliencia, quizás, que la media de la población porque están acostumbradas a vivir en crisis y en problemas.

¿La economía social ha recibido tanto zarpazo como el resto?

Pues, mira, te digo lo mismo: son empresas acostumbradas a vivir en crisis. Las que siempre han ido bien, en situaciones de crisis como la actual se tambalean, pero las de inserción siempre dan pérdidas y ahora mismo, pues unas pocas más. La pandemia nos ha afectado, claro, aunque de forma diferencial porque la lavandería y la cafetería del centro de día de la carretera de Poza están muy tocadas por las restricciones a la hostelería y estamos en ERTE. En cambio, en la empresas de reformas y en la de morcillas no lo hemos presentado y tenemos trabajo e incluso algún contrato nuevo y en la de limpieza estuvimos en ERTE al principio pero luego ha habido muchísimo trabajo. Es decir, unas han sufrido más que otras, igual que en el mercado ordinario.

El objetivo de las empresas de inserción es formar a personas excluidas del mercado laboral por diferentes causas (desempleo de larga duración, adicciones, prisión...) para que después de pasar en ellas un tiempo se incorporen a empresas ordinarias. ¿Hay prejuicios en éstas a la hora de acogerlas?

Los prejuicios están en la sociedad, los tenemos todos, y las empresas no son una excepción. Tenemos prejuicios cuando oímos hablar de ‘personas sin hogar’, así, en abstracto, o de ‘personas de etnia gitana’, y un empresario también los tiene. ¿Cuándo los abandona? Cuando en vez de ‘persona sin hogar’ hablas de Antonio y le conoces y le has visto hacer unas prácticas o trabajando. Ahí no ves a un colectivo, ves a una persona concreta y sabes que es válida porque lo demuestra.

Según este razonamiento, para contratar a ‘Antonio’ hay que ver antes cómo trabaja pero si no se le contrata no se le ve. ¿Cómo romper esa barrera?

La mejor forma son las prácticas, que le vean trabajar. Hay empresarios muy solidarios en Burgos, las empresas son muy colaboradoras, hay gente muy implicada que después de contratar a una persona que viene de inserción ya lo hace de forma habitual.

Déme algunas razones por las que una empresa tiene que apostar por personas que por cualquier razón se han quedado fuera del sistema. ¿Qué gana con ello?

Vaya por delante que esto de salirse del sistema mañana te puede pasar a ti, a mí y a cualquiera, no es algo que le pasa ‘a los demás’. Estas personas no son menos productivas por haber tenido un problema en el pasado; no te voy a decir que lo sean más que otras, pero tampoco menos. Además, por nuestra experiencia sabemos que ayudan a crear en la empresa un ambiente de corresponsabilidad, de colaboración, de autoayuda y ayudan a la empresa a ser más resiliente y a poder responder ante todo tipo de situaciones.

¿Y por qué cualquier burgalés tiene que elegir su empresa de reformas o la de morcillas para hacerles un encargo?

Nuestros productos y nuestros servicios no van a precio, no podemos competir en eso porque nuestras empresas se constituyen para crear empleo. ¿Cómo competimos? Con la calidad. ¿Por qué nuestras morcillas están en el mercado? Porque son artesanales. Podríamos fabricar morcillas a un euro pero es que son peores que las nuestras y, ojo, que no queremos que compren nuestros productos por ser una empresa de inserción sino porque les gustan.

¿Cree que se puede pensar que ustedes dan peor calidad?

Sí, se piensa eso, es algo muy frecuente, y se piensa también que somos más baratas que las ordinarias ‘porque nos dan subvenciones’. Pues ni una cosa ni la otra.

¿Las empresas ordinarias ven en algún momento a las suyas como una competencia desleal?

La FAE está en nuestro patronato y tenemos con ella una magnífica relación porque en todos los sectores entienden los mercados reservados. Pero es que nosotros tampoco tenemos capacidad para hacer competencia. Si va a salir a concurso, por ejemplo, el arreglo de los jardines, nosotros optaremos a una parte porque no tenemos capacidad de abarcar todo.

¿Han notado desde que empezó la crisis sanitaria que ha incrementado la demanda de cursos en su centro de formación para el empleo?

Sí, sí, en el centro de formación tenemos unas listas de espera para formarse impresionantes. Hay mucha gente que necesita ayuda para buscar un empleo, para tener una ocupación. Nos está pasando como en otros servicios sociales, los ceas, por ejemplo, que también están a tope.

¿Cuentan con el suficiente apoyo institucional ?

Pues, mira, no sé si voy a tirar piedras sobre mi tejado pero creo que sí, que tenemos suficiente apoyo. Ha costado mucho y hasta hace unos años no lo había. Conseguimos, primero, que financiaran una parte del salario hasta que la persona adquiere el nivel adecuado de empleabilidad, y después, que se ampliara la financiación al personal de apoyo. Ahora mismo se dan las condiciones óptimas para crear empresas de inserción pero no existen. En Castilla y León el mayor número están en Burgos y Salamanca, en el resto de las provincias son residuales. No se ha consolidado el sector y la Administración debería preguntarse el porqué. ¿Cuál es la razón de que existan aquí en Burgos y en Salamanca? Porque los ayuntamientos se lo han creído y aquí quiero decir que el de Burgos desde siempre nos ha apoyado, independientemente del color político, y eso que no tienen competencias, pero hay miles de forma de ayudarnos, incluso sin dar subvenciones, aunque aquí también se da.

¿El hecho de que ustedes se encarguen del Servicio de Urgencia Social y del Programa de Apoyo a Familias es parte de este apoyo que les da el Ayuntamiento?

El Ayuntamiento, al igual que la Junta, la Diputación y FAE, está en nuestro patronato y siempre hemos tenido una magnífica relación, nos hemos sentido bien tratados y hemos tenido una lealtad mutua pero no creo que esté apostando diferencialmente por nosotros. Si llevamos estos programas y otros es por diferentes razones: el del realojo, por ejemplo, nos lo pidieron ellos mismos y para gestionar otros solo nos hemos presentado nosotros al concurso, por lo que entiendo que no serán importantes para otras empresas. En estos casos sobre los que me preguntas tiene que ver porque el primero lo dejó el Colegio de Trabajo Social y el segundo lo dejó Cáritas pero también quiero pensar que el Ayuntamiento cuenta con nosotros porque lo hacemos bien.

¿Ha complicado su relación el asunto de la propiedad de los pisos que se compraron en los primeros años del programa de realojos?

En absoluto. Nunca hemos discutido a quienes dicen que como se compraron con dinero municipal, y de la Junta, deberían ser ellos los propietarios, pero nosotros en su día hicimos lo que el Ayuntamiento nos pidió, que es lo que hemos hecho siempre, y ahora es muy difícil sacar un patrimonio de una fundación, es poco menos que imposible. Se nos ha pedido que se los cedamos y eso es lo que vamos a hacer.

¿Cómo están las personas que viven en el Centro de Integración Social (CEIS)?

Tenemos 44 plazas y está casi lleno y hasta ahora no hemos tenido ningún contagio por coronavirus.

¿Cómo de fácil o difícil es restaurar la vida de las personas sin techo?

Es muy difícil y depende mucho de la trayectoria anterior de la persona: Si lleva mucho tiempo viviendo en la calle, si le falta una red familiar o de amistad es muy difícil volver. Históricamente estas personas han estado desahuciadas, cuando yo estudiaba la carrera decían que para ellas no había una solución. Pero no es cierto. Nuestra experiencia es que esto no es así. Para empezar, no es un estilo de vida que hayan elegido y después, hay muchísimas personas que pasaron por un momento por la calle y luego normalizaron su vida: Me acuerdo de Paco, por ejemplo, una persona que dormía en un árbol de la Quinta, que pasó por todos nuestros programas y terminó siendo bodeguero en el restaurante Ojeda. Es verdad que las recuperaciones totales son menos de las que nos gustaría pero ahí están.

¿Hay algún factor determinante para terminar viviendo en la calle?

Es una suma de factores individuales y sociales. Por un lado están las características de la personalidad, los problemas, los trastornos psicológicos que hacen que el comportamiento social no sea el adecuado; la familia y las relaciones que se establecen en ella, el barrio donde has vivido -porque hay barrios que predisponen más a la exclusión social-, la salud, la formación...

¿Ha cambiado el perfil desde que ustedes empezaron, allá por 1987?

Mucho. Pero no quiero caer en los tópicos: Por ejemplo, es verdad que la edad ha ido disminuyendo, pero se dice tantas veces esto de que la gente de calle es cada vez más joven que deberían ser ya niños, y no es así, la edad media está estabilizada entre los 30 y los 40 años. Y sobre el hecho de que cada vez hay más mujeres, el total se mueve entre el 10 y el 15 por ciento. En el 87 hablábamos de indomiciliados, que eran hombres -o bien mayores o bien que parecían mayores- que siempre habían dependido de otra personas (muchas veces de sus madres), que llegaba un momento en el que se veían solos y empezaban a abusar del alcohol. Este era un perfil. Y había otro, el del transeúnte que iba de una ciudad a otra porque en los antiguos albergues no se les permitía estar más de dos o tres días e incluso en algunos lugares se les pagaba el billete para que se marcharan, imagínate el desarraigo que eso supone. Ahora es diferente, sigue habiendo adicciones y trastornos de personalidad y hay de todo, pero mucha gente tiene un móvil y puede preservar una mínima red de apoyo.

¿Qué singularidad tiene el sinhogarismo en las mujeres?

Las mujeres lo tienen todo más difícil y es cierto que tienen menos oportunidades pero, precisamente por eso, tienen otras habilidades que las hace más resilientes y con mayor capacidad de adaptación. Probablemente sea por educación, porque os han educado siempre para cuidar. Cuando una mujer se queda en la calle siempre hay otra problemática profunda detrás como una patología psiquiátrica, adicciones o prostitución y su situación se agrava porque son, por ejemplo, más vulnerables a sufrir agresiones sexuales. Siempre son situaciones muy complicadas y por eso siempre trabajamos con una perspectiva de género, en este y en todos los programas.

¿Qué dice de una sociedad que siga necesitando programas para erradicar el chabolismo?

Uno de los indicadores de desarrollo de una sociedad es el trato que da a sus miembros más vulnerables, por eso no nos podemos permitir que exista en Burgos un foco de exclusión social como El Encuentro, yo siempre lo he visto así de claro.

Es un objetivo prioritario del Ayuntamiento terminar con él en esta legislatura ¿Cree que esta vez será la buena?

Ojalá. Y es una gran noticia que la Junta se haya comprometido, porque el Ayuntamiento lleva décadas haciéndolo. Ya demostramos en su día, con Bakimet, que se puede hacer, que puede desaparecer un foco de chabolismo. Sabemos cómo hacerlo, el Ayuntamiento sabe cómo hacerlo, lo que hacen falta son recursos. Con esto tampoco quiero decir que sean procesos exentos de problemas, porque los tienen, pero los niños de las familias que salieron de Bakimet no han tenido la infancia que tuvieron sus padres.

Cada vez que en el periódico publicamos cualquier noticia que tiene que ver con el realojo en viviendas normalizadas de las personas que viven en El Encuentro los comentarios se llenan de insultos y opiniones que critican "los privilegios" del colectivo que vive allí. ¿A qué lo achaca?

Es un discurso de odio que está muy implantado y que tiene mucho que ver con esa generación de mediana edad que vivimos nuestra infancia y juventud cuando la relación de la etnia gitana con la sociedad era muy complicada y siendo niños y adolescentes los gitanos nos pegaban, nos robaban la bici... pero eso ya no existe. Cuando se produce una discriminación hasta este nivel -y no me refiero al colectivo en conjunto sino a algunas personas como las que viven en estas condiciones- para que tengan igualdad de oportunidades hay que hacer políticas de discriminación positiva. Por otro lado, por mucho que se diga, a nadie se le ha regalado una casa y da igual que se repita una y otra vez porque no es verdad. Sí que es cierto que tienen un alquiler más barato pero es que estamos hablando de personas que desde que han nacido nunca han vivido en un piso, nunca han pagado un alquiler... Hay que ser conscientes de que hay que ir poco a poco acercándoles a nuestra misma casilla de salida para tener las mismas oportunidades.

¿Por qué la sociedad tiene que asumir que estas personas paguen 90 euros de alquiler tal y como están los precios del mercado para el resto de los ciudadanos?

Porque la otra alternativa es que vivan en una chabola y esta sociedad no quiere tener chabolas. Por eso es tan importante educarles y acompañarles para que un día tengan un trabajo y puedan pagar un alquiler de mercado.

¿Todas las personas son rehabilitables o siempre va a haber gente que se quede en los márgenes?

Aunque la realidad es tozuda y se empeña en decirnos que siempre va a haber un grupo fuera, soy optimista por naturaleza y creo que hay que seguir intentándolo porque todo el mundo tiene derecho siempre a otra oportunidad y hay que dársela y no solo es obligación de las administraciones sino de toda la sociedad.

Apenas diez días antes del primer estado de alarma y del confinamiento se presentó en el Teatro Principal la Plataforma del Tercer Sector de Burgos, que usted preside y que engloba a 28 entidades de acción social cuyo trabajo benefició -son datos de 2019- a cerca de 40.000 personas. ¿Cuál es el objetivo con el que se ha puesto en marcha?

Son varios: Ser interlocutora de los otros dos sectores -la Administración y las empresas privadas-, defender los intereses propios y participar en el diseño y evaluación de las políticas sociales y no ser solo sus brazos ejecutores.

¿Qué papel le corresponde interpretar al tercer sector en este momento de crisis global?

Las asociaciones que protegemos a las personas más vulnerables siempre estamos ahí y así lo hicimos en la pandemia aunque no se nos haya visto. ¿Qué habría sido, si no, de muchas personas? Creo que no se nos ha valorado lo suficiente: En el primer listado de actividades esenciales no se nos metió y eso que, por ejemplo, nos hicimos cargo de toda la gente que estaba en la calle sin un techo, por ejemplo. Aunque es cierto que enseguida se rectificó.