Proponen ocupar temporalmente los huecos del Mercado Norte

Mientras se perfila en los despachos el nuevo proyecto del Mercado Norte muchos de los concesionarios que tenían sus negocios en las instalaciones municipales se han ido jubilado y sus puestos se han quedado vacíos y echado la persiana. De hecho hubo una propuesta para trasladar los del sótano a la primera planta en 2019 aunque finalmente no se llevó a cabo al fijarse para 2021 el traslado a la instalación provisional de la plaza de España mientras durara el derribo del viejo inmueble y la construcción del nuevo.

Sin embargo, todavía no hay fechas concretas para avanzar en este sentido ni se ha encargado el estudio de viabilidad de la nueva instalación comercial, primer paso para arrancar todo el procedimiento, así que deberán seguir en sus locales durante más tiempo. Con el objetivo de evitar un aspecto desangelado, la Asociación de Concesionarios de Mercados Municipales de Burgos, la minoritaria, ha propuesto al Ayuntamiento la posibilidad de que los puestos que queden vacantes por jubilación puedan sacarse a concurso de forma temporal pero para actividades que no tengan presencia en el mercado en la actualidad. «Se lo hemos planteado a la concejala de Comercio. Se podrían sacar por un año para no generar derechos y para actividades que no existan en la actualidad. Por ejemplo, un puesto de miel y velas o un delicatessen», aseguró su presidente David Herrero.

En su opinión, estos nuevos negocios otorgarían un nuevo valor añadido hasta que se produzca el traslado al mercado provisional por las obras del nuevo edificio y también. «Sería beneficioso para el nuevo mercado, dado que se captarían futuros comerciantes».

Concesiones caducadas. En la actualidad hay unos 40 puestos ocupados, de los que 32 tenían las concesiones caducadas, lo que constituye una de las causas de extinción. En 2019 se les prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2020, de modo que de nuevo les habría caducado. En los últimos años el Ayuntamiento está tolerando que los antiguos concesionarios sigan ocupando sus puestos ante la inminente construcción del nuevo mercado, dado que no sería oportuno iniciar un nuevo procedimiento de licitación. Así que de manera excepcional se les está prorrogando y no se han admitido licitaciones nuevas.

Desde la Asociación de Comerciantes del Mercado Norte, la mayoritaria, su presidenta, Carmen de la Calera, urge los trámites para la construcción del nuevo edificio. «Solo sabemos que el Ayuntamiento tiene permiso para el derribo y financiará la construcción del provisional pero se necesita contar con el estudio de viabilidad. Cuanto más se tarde más jubilaciones se producirán», señaló.

Un informe municipal concluyó que la asociación mayoritaria sería la única interlocutora con el Ayuntamiento en este proyecto pero finalmente también asistirán representantes de la minoritaria. «Lo lógico es que se haga un comité conjunto con representantes de las dos asociaciones para que se tengan en cuenta todas las sensibilidades», indicó David Herrero.

Ahora lo que urge es contar con el proyecto definitivo para saber el coste definitivo y hacer el correspondiente estudio de viabilidad.