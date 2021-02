Rumbo a Eurovisión

Tras la cancelación que sufrió el certamen el año pasado por el coronavirus, Blas Cantó emprende un nuevo camino a Eurovisión. En esta ocasión, RTVE y el representante español apuestan por ir de la mano de los seguidores del célebre festival. Por este motivo, están preparando una gala muy especial en la que será el público el que decida qué canción interpretará el cantante en la ciudad de Róterdam (Países Bajos) en la final del 22 de mayo del certamen europeo.

Una gala en directo que emitirá La 1, en la que Blas Cantó apostará por dos potentes propuestas que serán dadas a conocer en los próximos días y que han sido seleccionadas entre varias opciones por un equipo de RTVE, la discográfica Warner y el propio artista.

«Este año me han dado otra oportunidad. Quiero contar con la voz de los eurofans. Quiero que todo el mundo venga conmigo de la mano y nos apoyemos porque en Eurovisión vamos todos. La energía de Eurovisión en España se contagia», explicó el cantante.

El artista murciano dará a elegir entre «dos canciones totalmente distintas» que mostrarán su «dualidad» sobre el escenario: «Son dos cosas que sí soy en el escenario y que puedo defender perfectamente».

Para ello, tanto el artista como el equipo han trabajado mucho. «Ha sido un proceso muy intenso, no hemos parado. Desde que acabó la ‘era 2020’, nos hemos centrado mucho en componer nuevas canciones, en buscar sonidos que no recordaran a nuestra anterior propuesta. Y, sobre todo, me he rodeado de la gente de la que he querido rodearme. He compuesto con un montón de artistas… que también me han dado otra visión», precisó el exintegrante de Auryn.

De esta forma, el público será el encargado de decidir qué tema represantará a España en Eurovisión. Los espectadores deberán votar por su opción favorita de manera gratuita y online en la web, así como en la aplicación móvil de Eurovisión TVE o bien a través de llamadas telefónicas y SMS.

«Si queremos que decida el público, va a elegir de verdad. No va a haber jurado. Entiendo que habrá mucho debate en si queremos a un Blas o a otro, pero siempre son canciones que me representan porque he formado parte de la composición», puntualizó el cantante murciano, quien, además de interpretar en la gala los dos temas para Eurovisión, compartirá inolvidables duetos en el escenario con grandes artistas y amigos.

Una edición distinta

Blas Cantó fue el primer candidato confirmado para participar en la 65 edición del tradicional certamen tras la cancelación de la pasada edición a causa de la pandemia del coronavirus, en la que concursaba con el tema Universo.

Al igual que el resto de los artistas que participan en Róterdam, el ex Auryn tendrá que grabar su actuación previamente. Este año, los responsables de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), así como las emisoras organizadores han querido asegurarse de que el festival podrá llevarse a cabo, cumplieando, eso sí, con todas las medidas de seguridad. Para ello han planteado cuatro posibles escenarios, que van desde un copia pre grabada en cada país de origen -algo que ya se realizó en Eurovisión Junior del año pasado- hasta una celebración tradicional en la ciudad anfitriona. En las próximas semanas se conocerá por cuál de los supuestos se decantan finalmente.

Asimismo, UER confirmó que mantenía la estructura de las semifinales y el orden de votación, dado que en esta edición concursa el mismo número de países que en 2020. Por tanto, España (junto los miembros del Big Five, Francia y el Reino Unido) deberá votar en la segunda cita eurovisiva, que tendrá lugar el jueves, 20 de mayo. Por su parte, Italia, Alemania y el anfitrión Países Bajos harán lo propio en la primera semifinal, celebrada dos días antes, el 18 de mayo.