Discretos testigos del dolor

Nadie diría, a simple vista, que Ezequiel Rodríguez, Pablo Gutiérrez y Amancio Martínez son curas. Solo un ojo muy agudo se percataría de una minúscula cruz plateada que los dos primeros portan abrochada en la solapa de esa bata blanca que es su uniforme y que hace por tres sanitarios más dentro del Hospital Universitario de Burgos. Amancio ni eso lleva. Y así, 'de paisano' y de la forma más discretaposible se mueven por un centro sanitario tomado por la pandemia desde hace casi ya un año aportando auxilio espiritual allí donde se precisa. La presencia de curas católicos en los hospitales de Castilla y León se rige por un convenio entre la Gerencia Regional de Salud y los diferentes obispados de la comunidad autónoma que data de diciembre de 2004 y en el que se especifica las actividades que pueden realizar: visitar a los enfermos, celebrar los actos de culto y administrar los sacramentos, asesorar en cuestiones religiosas y morales y colaborar en la humanización de la asistencia hospitalaria.

Este acuerdo también precisa cuántos capellanes tiene que tener cada hospital en función de sus dimensiones. Son tres en el caso del HUBU los que forman el denominado Servicio de Asistencia Religiosa Católica (SARC), al frente del cual está Ezequiel Rodríguez, y se organizan de tal manera que siempre, a cualquier hora, hay uno disponible para acompañar, dar la comunión, la extremaunción o lo que precisen los pacientes ingresados. La dedicación que tienen al centro sanitario es exclusiva y remunerada aunque en los últimos tiempos y debido a la escasez generalizada de curas, Rodríguez y Amancio Martínez los domingos van a dar misas por algunas zonas de la provincia y es Pablo Gutiérrez, que ya tiene larga experiencia en el entorno sanitario porque fue cura en el Hospital Divino Valles, quien se queda de guardia.

El SARC tiene su despacho junto a la capilla católica del hospital y hay una habitación para que el sacerdote de guardia pueda descansar. Su actividad es intensa, como da cuenta la memoria que anualmente realiza y da a conocer al gerente del centro sanitario, del que depende. Incluso en 2020, un año completamente atravesado por la crisis del coronavirus, hicieron 6.980 visitas (febrero fue el mes que más, 2.458, y abril, el que menos, con apenas 38), 1.978 comuniones, 529 unciones de enfermos y 708 urgencias. Además, atendieron 99 llamadas nocturnas, hicieron 52 acompañamientos en el fallecimiento de pacientes y realizaron 129 visitas que denominan 'especiales' y que tienen que ver muchas veces con aspectos éticos de la atención a los enfermos.

Los tres sacerdotes han tenido que adaptarse a las normas higiénicas y así, para la unción de los enfermos con el óleo están utilizados bastoncillos de un solo uso y únicamente están entrando en las habitaciones si es estrictamente necesario y siempre en función de la situación del enfermo y de lo que aconsejen los médicos. Para la comunión, explica Ezequiel Rodríguez, han contado con la colaboración de algunas enfermeras - "algunos en casos son catequistas", precisa Martínez- que han podido dar la forma a los pacientes para evitar que los curas accedieran a la habitación: "El trabajo que están realizando impresionantes".

Como todo el mundo, los curas, que también saben lo que es sudar debajo de un equipo de protección individual (EPI) porque lo han usado para atender a los pacientes, están impactados por tanta enfermedad y dolor. Y como testigos de primera línea del ímprobo trabajo que se está haciendo en el hospital aseguran que ven a los sanitarios "muy cansados ??y con un gran desgaste psicológico y emocional". Ezequiel Rodríguez pone el foco, además, en las familias de las personas ingresadas: "Es mucha la incertidumbre que han pasado, sobre todo al principio, cuando las visitas estaban mucho más restringidas. En los primeros meses era muy habitual que nos llamaran y nos dijeran si podíamos acercarnos a interesarnos a su familiar y en la medida que pudimos lo hacíamos ".

Los tres están de acuerdo en que la pandemia ha cambiado a la sociedad y la conclusión que sacan es la misma a la que pone voz Amancio Martínez: "Ver esto de cerca te hace apreciar la vida y relativizar todo".

MUSULMANES. EL ACOMPAÑAMIENTO ES LA COMUNIDAD. Entre las funciones de un imán no está de forma específica, como en el caso de los curas católicos, la de la unción y el acompañamiento de los enfermos, por lo que este colectivo no se ha visto en la necesidad de solicitar la presencia de uno de ellos en el Hospital Universitario de Burgos a pesar de que, como explica Mohamed Chograni, secretario del Centro Islámico Attaqwa, está contemplado en el acuerdo que en 1992 suscribieron la Comisión Islámica y el Estado español donde se reconoce el derecho a tener asistencia religiosa en diferentes ámbitos como los hospitales, las cárceles o el ejército. "No tenemos esa necesidad porque el acompañamiento de los enfermos no es cosa del imán, es cosa de la comunidad y ahora lo estamos haciendo en función de las medidas higiénicas que se exigen, como todo el mundo". En Burgos, la comunidad musulmana tiene alrededor de 7.000 miembros, según datos de la Comisión Islámica de España.

PROTESTANTES. EN BUSCA DE UN ESPACIO PROPIO. Antes, incluso, de que se construyera el HUBU, la Comisión Evangélica de Burgos ya pidió a la Consejería de Sanidad que se habilitara dentro un espacio para poder desarrollar sus celebraciones, que bien pudiera haber sido una capilla multiconfesional. Pero su demanda cayó en saco roto. La del hospital de Burgos es solo católica y no puede ser utilizada -por decisión de la diócesis- por los evangélicos, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en la cárcel, donde ambas religiones comparten el mismo lugar desde hace más de treinta años sin ningún problema y con la mayor cooperación. En la actualidad, según explica el pastor Agustín Melguizo, disponen de un aula en el edificio administrativo -"a la que solo pueden ir los sanos y no los enfermos, por lo lejos que está", bromea- y han pedido a la Consejería que les habilite otro lugar más aparente para desarrollar su culto. En cualquier caso, cuentan con un capellán, Alejandro Mesa, y un equipo de voluntarios que asisten a los fieles cuando están ingresados en el HUBU y en esta pandemia no ha sido diferente. La comunidad evangélica burgalesa está compuesta de alrededor de 30 iglesias distintas y unas 2.000 personas.