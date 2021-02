La renovación de Ramos, en el aire

Sigue el tira y afloja. La renovación de Sergio Ramos por el Real Madrid está parada. El club blanco está molesto con el jugador porque no entiende que no se rebaje el sueldo en plena pandemia, y además lidere la negativa de la segunda rebaja salarial de la plantilla. Por el contrario, el capitán cree que la oferta que le ha hecho Florentino Pérez no está a la altura de su rendimiento.

Es más, ayer el central escribió un nuevo capítulo de este culebrón con una crítico al club merengue.

Sergio Ramos dio ‘me gusta’ a una publicación que criticaba la actitud de la entidad con la renovación del central. «El Real Madrid está convencido de que Sergio Ramos dejará el club este verano. Así es como tratamos a nuestra leyendas», decía el mensaje en inglés del usuario. Aunque horas después borró el ‘me gusta’ de la Red.

El club, el técnico y sus compañeros quieren que el sevillano continúe, pero no entiende que haya rechazado bajarse el sueldo en plena pandemia y liderando al vestuario en la negativa a la segunda rebaja salarial.

El club blanco considera que cuanto más tiempo pase y se acerque al final de su contrato en julio, más difícil va a ser mantener la oferta que está sobre la mesa. El Madrid tiene claro que quiere contar con él, aunque también tiene claros los límites de la negociación.

Por su parte, el de Camas quiere retirarse en el equipo merengue, pero cree que no se le está tratando como merece, ya que considera que su rendimiento está por encima de la oferta y que ha habido más renovaciones por más de un año y sin rebaja salarial. Las dos posturas cada vez se alejan más.

Zidane vuelve

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane se reincorporó ayer a los entrenamientos, tras finalizar su periodo de aislamiento por haber padecido la COVID-19. El francés dio positivo el 22 de enero y ayer comenzó a preparar el choque del sábado en liga ante el Huesca.