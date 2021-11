Madres que se unen para dar vida a Baños

"No queremos un pueblo muerto". Así de contundente se expresa Miriam Esteban, quien, junto con otro grupo de madres, todas residentes en Baños de Valderados, han decidido poner en marcha una asociación rural para "dar vida" a la localidad ribereña y, sobre todo, para motivar a que la gente regrese.

Se marcan como objetivo revivir los veranos de antaño. Esos en los que no faltaban las cuadrillas de niños prácticamente por todos los rincones del pueblo. Ellas conocen bien lo largos que son los inviernos en el medio rural, pero no se resignan. Quedarse de brazos cruzados no es lo suyo. No están dispuestas a que Baños pueda terminar convirtiéndose en una especie de pueblo fantasma, como tantos y tantos que salpican la geografía burgalesa. De ahí la unión de madres.

En principio, se centrarán en preparar actividades para los niños y, con el tiempo, lo ampliarán a todas las edades. Los dos últimos veranos, Esteban, presidenta de la asociación, ya organizó unas colonias para los más pequeños. Todo un éxito, con cerca de 50 niños a pesar de la pandemia. Así pues, con esta 'experiencia piloto', ahora se proponen que haya movimiento durante todo el año.

"Queremos que los niños no se queden en casa o con el teléfono en el parque, sino que estén activos", explica Miriam, madre de dos niñas. Cuenta que en Baños viven entre 15 y 20 pequeños y que los fines de semana son unos cuantos más. "Vamos a aprovecharlo, a dar vida al pueblo, a generar las ganas de que la gente venga aún más y así levantarlo entre todos, consumir en nuestros negocios y revitalizarlo".

Celebraron su primer acto en Halloween: una chocolatada con disfraces y música en la plaza de Baños. Próximamente tienen previsto realizar un taller de patines y, con el tiempo, aspiran a organizar un verano cultural con teatro, monólogos y conciertos. Animan a que quienes lo deseen se pongan en contacto con este grupo de 5 madres que forman la junta directiva y, entre todos, sumar ideas.