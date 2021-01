Dani Pendín cree que Burgos se merece el ascenso a Segunda

Dani Pendín es parte de la historia del Burgos Club de Fútbol. Logró el gol del ascenso a Segunda División en 2001 y ahora es el segundo entrenador del Espanyol, rival el miércoles en la Copa del Rey. El argentino no olvida su pasado. En la capital burgalesa nació su hijo mayor y aquí comenzó su carrera como futbolista profesional. "Me alegraría muchísimo del ascenso del Burgos, creo que se lo merecen. Cuando volví a ver el partido del ascenso me dije a mí mismo, se lo merecen, vivir todo aquello otra vez y poder ir de nuevo a la Plaza de los Delfines".

Pendín asegura que el Espanyol prepara el partido como si fuese uno de Liga. "Sabemos que no será fácil y así se lo hemos transmitido a la plantilla. Me gustó mucho ante el Andorra y lo afrontamos con mucha seriedad", ha declarado el segundo entrenador espanyolista. "Está haciendo muy buena temporada, lo conocemos, es un serio aspirante a subir y todos sabemos que será un rival difícil".