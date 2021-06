Más de 33.000 firmas para que la embarazada esté acompañada

Más de 33.000 personas se han sumado en cuestión de una semana a la petición iniciada en Change.org por Naira Huertos, una mujer embarazada de cinco meses que está pidiendo al Hospital Universitario de Burgos que le permitan estar acompañada de su marido durante las pruebas diagnósticas. La campaña ya ha recibido la respuesta por parte del Defensor del Pueblo, quien le encomienda a presentar una queja formal ante la institución, según informaron hoy desde Change.org.

"El padre de mi futura hija todavía no ha podido escuchar su corazón latir o verla en una ecografía. Habiendo terminado el estado de alarma y sabiendo que en ese mismo hospital también se permite en otras áreas poder estar acompañadas, ¿por qué a mi acompañante no le dejan estar conmigo?", se pregunta esta ciudadana.

"Habiendo terminado el estado de alarma, y sabiendo que en ese mismo hospital también se permite en otras áreas el poder asistir a consulta acompañado, si estás embarazada tienes que ir completamente sola porque a tu acompañante no le permiten siquiera estar en la sala de espera. No se entiende que podamos estar en bares acompañados de muchas personas pero en momentos tan importantes como la cita con tu obstetra/ginecólogo no. Tanto si son buenas noticias... como si no lo son, tienes que esperar a llegar a casa para poder darle la noticia", se plantea esta futura madre en su petición en Change.org.

"Los padres que quieran estar presentes deben tener el derecho de poder hacerlo y vivir el embarazo junto a la madre. La excusa del posible contagio está anulada porque no se cumple en el resto de consultas del hospital. ¿Por qué no puede venir el padre de mi hija conmigo a las consultas?", se pregunta.

Esta ciudadana ha conseguido hasta el momento más de 32.200 firmas de apoyo en una campaña que tiene como destinatario el propio Hospital Universitario de Burgos y la Consejería de Sanidad. Además, Naira Huertos decidió añadir como destinatarios de la petición a la oficina del Defensor del Pueblo, quienes han respondido a la campaña animándole a presentar una queja formal para poder estudiar su situación.

Son muchas las personas que además de firmar la petición están dejando por escrito su razón para hacerlo. Es el caso de Alba Martín, quien pide que "esta petición se haga extensible" a otros hospitales públicos de otras comunidades en los que está ocurriendo lo mismo, como por ejemplo, el Hospital Universitario de La Paz, en Madrid.