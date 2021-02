Andrés aún no ha tomado una decisión

Andrés González aún no ha tomado una decisión sobre su futuro tras salir de forma precipitada del Guijuelo, con el que había firmado un acuerdo de dos años en el verano. Mientras acaba de deshojar la margarita, sigue entrenando con el Burgos CF Promesas hasta que se decante por una de las opciones que maneja. Ha tenido encima de la mesa dos propuestas para continuar en la Segunda División B, aunque las ha rechazado. Quiere enrolarse en un proyecto que le atraiga y ya advirtió de que la categoría no es la prioridad. El burgalés está dispuesto a bajar un escalón competitivo, aunque tampoco descarta no competir en los cuatro meses que le quedan a la actual temporada.

Ya señaló a DB días antes de que se cerrara el mercado que su próximo destino le tenía que encajar en todos los aspectos y es lo que está buscando. «Mi objetivo no es seguir en Segunda B a toda costa. Busco algo que me cuadre en todos los sentidos. Estamos en una situación complicada y al final quedan cuatro meses de competición. Me han salido algunas cosas, pero de momento no me he decidido», explicaba hace unos días el futbolista local.

Andrés González es un jugador profesional en paro, por lo que, pese a que el mercado de invierno ha expirado, puede recalar en un equipo que tenga una ficha senior libre.

No quiere tomar una decisión precipitada y pretende estar convencido en todos los aspectos del paso que dará. Trabajar con el filial blanquinegro le permite mantener la actividad física y el ritmo, aunque le falte la competición. Todo indica que en los próximos días decidirá.