Los Reyes inician la primera visita de Estado a Suecia

Los Reyes inician este martes la que será la primera visita de Estado a Suecia en más de cuatro décadas y que servirá para poner de relieve la excelencia de la que gozan las relaciones bilaterales entre los dos países a todos los niveles, con especial incidencia en la economía y la ciencia.

Don Felipe y Doña Letizia viajan a Suecia por invitación de los reyes Carlos Gustavo XVI y Silvia, quienes visitaron España por última vez en 1983. Del lado español, la última visita de este tipo fue la realizada por Juan Carlos I y Doña Sofía en 1979.

El hecho de que no haya habido más visitas de Estado en estas más de cuatro décadas no significa que no haya una relación muy estrecha entre ambas casas reales, puesto que los contactos entre sus miembros han sido frecuentes en todos estos años, resaltan desde Zarzuela. Es más, añaden, la de los Reyes será la primera visita de Estado de una casa real europea a Suecia en una década.

El viaje, que se prolongará hasta el jueves 25 de noviembre, busca visualizar el nivel excelente de la relación bilateral entre los dos países, que en general tienen una gran sintonía en el seno de la UE en temas como la agenda social o el cambio climático, explican fuentes diplomáticas españolas.

Es "una ocasión muy especial", reconoce por su parte el embajador sueco en Madrid, Teppo Taurianen, en un encuentro con periodistas, subrayando que la visita es una "oportunidad única" para "intensificar contactos y "conocernos mejor" y también una "muestra de la importancia y la prioridad que damos a España".

Hay "potencial para hacer mucho más", sobre todo en materia comercial, sostiene el embajador, algo en lo que también coincide el Gobierno español, que ve posibilidades sobre todo en sectores como las infraestructuras, las energías renovables y las telecomunicaciones.

Los Reyes se desplazan acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, como suele ser habitual en este tipo de viajes, pero además viaja con ellos la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, dada la importante presencia científica de españoles en Suecia y la relevancia a lo científico que se ha querido dar a la visita.

Encuentro con españoles

Esta arrancará a última hora del martes con un encuentro con la colectividad española en la Embajada en Estocolmo. En Suecia hay registrados unos 12.800 españoles y al evento se ha invitado a unos 200 de ellos, representativos de los distintos grupos y sectores que conforman la colectividad.

La agenda propiamente dicha comenzará ya el miércoles, con la bienvenida oficial en el Palacio Real por parte de los reyes suecos a los españoles, quienes esa noche les ofrecerán también una cena de gala en su honor.

Durante la jornada, Felipe VI tendrá ocasión de reunirse con el presidente del Parlamento sueco, Andreas Norlén, y con el primer ministro en funciones, Stefan Lofven. En ambos encuentros estará acompañado por Albares, quien también tiene previsto mantener un encuentro con su homóloga sueca, Ann Linde.

Asimismo, Don Felipe y Doña Letizia visitarán en el Museo Premio Nobel la exposición 'Sinapsis: ciencia y arte en España de Ramón y Cajal al siglo XXI', en la que se exhibirán entre otras cosas algunos de los dibujos del Nobel en Medicina en 1906 sobre sus estudios sobre el sistema nervioso.

La muestra también cuenta con obras de Federico García Lorca y de Salvador Dalí, así como cinco obras contemporáneas de artistas que han tenido a Ramón y Cajal como protagonista, según explica el museo en su página web.

Encuentro empresarial

El jueves Felipe VI y Carlos Gustavo XVI presidirán un encuentro empresarial al que asistirán representantes de varias empresas españolas, como CAF, Fertiberia o Iberdrola Renovables, así como el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez. La cita servirá para establecer contactos y explorar oportunidades de negocio.

Don Felipe también llevará a cabo durante la jornada sendas visitas al Instituto Tecnológico KTH y a la Real Academia Sueca de Ciencias de la Ingeniería, mientras que junto a la Reina asistirá al almuerzo ofrecido en su honor por la ciudad de Estocolmo.

Como es habitual en estos viajes, Doña Letizia también tendrá una agenda propia. En esta ocasión, el miércoles visitará el Instituto Karolinska, una de las facultades de medicina más famosas del mundo, y el jueves hará lo propio con la Biblioteca Bernadotte en el Palacio Real.

El de Suecia será el segundo viaje de Estado que realicen los Reyes este 2021, tras el parón obligado en este tipo de visitas por la pandemia. Desde su ascenso al trono en junio de 2014, Don Felipe y Doña Letizia han realizado un total de once visitas de Estado: México y Francia (2015); Portugal (2016); Japón y Reino Unido (2017); Perú (2018); Marruecos, Argentina, Corea del Sur y Cuba (2019) y Andorra el pasado mes de marzo.