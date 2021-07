Las canciones más populares en las 'Fiestas de Pueblo'

Después de un año especialmente complicado a causa de la pandemia de la COVID-19 y recuperando la normalidad poco a poco, este verano algunos pueblos de España tendrán el privilegio de volver a celebrar sus fiestas, un momento esperado por muchos que parece que nunca volverían. En vísperas de este gran momento, Spotify ha creado en colaboración con algunas de las orquestas más reconocidas del país la primera playlist dedicada a estas fiestas: Fiestas de Pueblo, que recopila todas las canciones que los españoles han bailado y cantado a pleno pulmón a lo largo del tiempo en las plazas de los pueblos.

Para crear esta lista, Spotify ha contado con la participación de Orquesta Panorama, El Combo Dominicano, Orquesta Zodiako, Orquesta Pekado, Orquesta Buda show y Top Lider. Estas son solo seis de las orquestas más importantes de la geografía española, algunas con décadas de experiencia a sus espaldas.

"Definiría la playlist de Fiestas de Pueblo como historia de España en música", declara Alicia Morón, vocalista de la orquesta Pekado. "Yo comparo las fiestas del pueblo con la Navidad. Te juntas con toda tu familia, con amigos que antes no veías... Y ese punto de unión es el que te va a llevar a disfrutar".

"La colaboración de las orquestas para curar esta playlist ha sido clave. La lista es un fiel reflejo de nuestra cultura y rinde homenaje al gran valor que poseen las fiestas de los pueblos en España. Contiene himnos desde los más recientes que han empezado a sonar este verano hasta clásicos consagrados del rock, rancheras y reggaeton", declara Melanie Parejo, Head of Music para el sur de Europa en Spotify.

Spotify ha aprovechado para echar un vistazo a los datos de algunas de las canciones más populares que se suelen tocar en las fiestas de los pueblos. Aunque protagonizadas por las orquestas, estas también viven en la actualidad en streaming. Estas son escuchadas en Spotify tanto por jóvenes de 18 a 24 como por personas de 35 hasta 54 años de edad.

Un dato significativo que refleja que los españoles están deseando poder volver a las verbenas, es que durante julio y agosto de 2020, las reproducciones de algunos de los himnos más populares crecieron en un 100%, siendo "El Baile de los Pajaritos", de María Jesús y su acordeón, el tema que más crecimiento experimentó.

Detrás de este tema, se encuentra La Bomba, de King África, todo un clásico traído de los años 2000 cuyas escuchas de la canción crecieron más de un 76%. Le siguen Yo Quiero Bailar, de Sonia y Selena (59%), y la versión de Combo del Monte de No rompas más mi corazón (57%).

El top 5, de canciones populares en las fiestas de los pueblos que más han crecido según los datos de escuchas de los españoles en Spotify son: El Venao, Los Cantantes (52%); Aserejé, de Las Ketchup (39%); El Baile de los Pajaritos, de Los Refrescos (36%); Bienvenidos, de Miguel Ríos (36%) y Ave María, de David Bisbal (35%).

Asimismo, las escuchas de algunos artistas durante el periodo estival también suelen crecer. Un claro ejemplo de ello es Julio Iglesias, cuyas reproducciones en julio y agosto de 2020 crecieron un 14% en España. Algunas de sus canciones más escuchadas durante este mismo periodo de tiempo son Me olvidé de Vivir, Soy un Truhán, Soy un Señor, Sé Que Volverás (de Nana Mouskouri, con su colaboración), My Way (con Paul Anka) y Hey.