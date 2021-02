Saltan chispas por el agua entre Los Barrios y Terrazos

Una simple obra ha vuelto a hacer que salten chispas entre el Ayuntamiento de Los Barrios y la junta vecinal de Terrazos. Hasta la Guardia Civil se ha visto obligada a intervenir en un enfrentamiento motivado por las competencias de la gestión del agua, que vuelven a generar polémica. El vallado del depósito de la pedanía y la supuesta falta de información sobre las obras que se llevan a cabo desde el martes están detrás de la polémica.

En el pleno celebrado el pasado 15 de octubre de 2019 el alcalde de los Barrios de Bureba, Elías Plaza, expuso la necesidad de disponer de una depuradora en cada una de las pedanías que conforman el municipio -Terrazos, Barrio de Díaz Ruiz, Solduengo y Las Vesgas- así como proceder a vallar los depósitos de agua y sus captaciones. Año y medio después, el Ayuntamiento «ha notificado» al presidente de la junta vecinal sobre el inicio de las obras para llevar a cabo el cercado. No obstante, al poco tiempo de iniciarse las labores, el regidor pedáneo se acercó hasta el lugar para pedir explicaciones al respecto.

«Resulta que empezaron a vallar el depósito, que es propiedad del pueblo y así es como aparece en el inventario de bienes, sin habernos informado antes de ello. No teníamos constancia de cuándo iban a iniciarse las tareas y a nosotros no nos ha llegado ninguna carta informativa», declara Carlos Mato, concejal del Ayuntamiento de Terrazos. Ante los resultados de los análisis del agua de la semana pasada, considerada no apta para el consumo humano por la elevada cantidad de nitratos que contiene, Sanidad avisó de nuevo de que las instalaciones deben permanecer protegidas.

Según las declaraciones de Plaza, él «comunicó personalmente» al regidor de la entidad local y también a la Diputación, a través de un escrito, las actuaciones que se llevarán a cabo durante diez días. «Contacté con el supuesto propietario colindante de estos terrenos que me comentó que realizáramos lo que hiciera falta pero que a posteriori deberíamos ejecutar un levantamiento topográfico y que el terreno que le ocupemos se lo tenemos que pagar. Y así hemos actuado», expone el primer edil de Los Barrios.

Los trabajos comenzaron a primera hora de la mañana del martes pero durante al menos dos horas permanecieron parados por un altercado que se generó entre miembros del Consistorio del municipio y del de la pedanía. «Justificaban su actitud amenazante exponiendo que los terrenos eran suyos sin acreditarlo. Tuve que llamar a la Guardia Civil», aclara Plaza, para que su presencia pusiera fin al enfrentamiento verbal.

Mato reconoce que «sí se llego a formar algo de polémica pero al rato los obreros continuaron con sus labores». No obstante, asegura que parte del terreno donde se ubicará el cercado pertenece a su familia y que «no existe problema alguno en cederlo siempre y cuando sea de titularidad municipal y no pase al Ayuntamiento de Los Barrios». A su juicio, el mayor de los problemas es que «nos encontramos desinformados y no nos comunican nada», afirma.