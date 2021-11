El glamour tapa el bosque

NLa cuenta atrás ha comenzado. En diciembre (no se sabe todavía la fecha exacta) lega a HBO Max la serie Just like that, que es una continuación de la mítica saga Sexo en Nueva York, un grito de libertad para las mujeres que no querían entrar en estereotipos de la época.

Fuera del glamour, los maquillajes perfectos, los zapatos carísimos y la aparente superficialidad de Sexo en Nueva York, la ficción de 1998 llevó a la televisión temas como la libertad sexual, la maternidad con todas sus problemáticas, el aborto, la soltería por elección y las convenciones sociales que nos resultaban asfixiantes. Nos mostró que había muchas maneras de tener pareja y que lo que importaba no era lo que nos habían dicho que debía ser, sino lo que se adapta a nuestras vidas.

Amamos la serie original pero creo que, así como Narciso se miró tanto en el río que cayó en él y se ahogó, las películas se perdieron en su propia imagen glamurosa convirtiéndose en contenidos sosos, vacíos y aburridos.

El glamour tapa el bosqueLa primera película bien podría haber sido protagonizada por princesas de Disney y las mujeres fuertes e independientes pasaron a hacer todo «por amor». Incluso Carrie, entrevistando a su futura asistente, le pregunta «¿por qué te has mudado a Nueva York?» y la contrata porque ella le responde «para enamorarme». Si han escuchado un crujido... Nos gustaría llamar por teléfono a los guionistas para avisarles que las mujeres no estamos hablando el día entero de hombres, porque nuestras vidas son mucho más interesantes.

La segunda cinta también carece del espíritu disruptivo de la serie y es básicamente una interminable secuencia de publicidades que muestran una vida aspiracional basada en el consumo, repleta de cosas pero vacía de realidad.

Por otro lado, la serie Los diarios de Carrie parecía buena idea, pero terminó mostrándonos a una Carrie adolescente con información que era inconsistente con la ficción original y que no podemos perdonar.

Ya sabemos que no encontraremos a Kim Cattrall encarnando a Samantha Jones (tras años de disputas con Sarah Jessica Parker, quien además de darle vida a Carrie es la productora ejecutiva) y sí estarán Cynthia Nixon como Miranda y Kristin Davis como Charlotte.

conservar la magia. Sin embargo, la llegada de esta nueva serie nos tiene entusiasmadas, convencidas de que podrá tener la magia de la anterior. Una de las traducciones posibles de Just like that es «en un abrir y cerrar de ojos» y justamente nos muestra la vida de nuestras heroínas más de 20 años después y queremos suponer que estarán dándole pelea a temas como la gerontofobia (fobia hacia la vejez y el paso del tiempo) y el edadismo (discrimación por motivos de edad).

Es que las mujeres que nos negamos a que nos encasillaran entonces, hoy volvemos a rebelarnos asegurando que no tenemos fecha de vencimiento, y que nos sentimos bellísimas con nuestros cabellos grises, arrugas y grandes sonrisas.

Tendremos que esperar hasta diciembre para saber si nuestras teorías son ciertas.