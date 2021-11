Los simuladores de conducción de vehículos no tradicionales no son muy conocidos pero tienen un público muy fiel. Es el caso de On the Road- Truck Simulator, que ha salido en las consolas PlayStation (con una edición física en PS5 de la mano de Meridiem Games) y en PC. Propone al jugador convertirse en un camionero para recorrer 6.000 kilómetros de autopistas y 600 de carreteras nacionales en 16 ciudades alemanas. Los vehículos -algunos de ellos licenciados- van desde las 18 toneladas hasta el Gigaliner. Hay que crear una empresa, contratar conductores para hacerse cargo de los pedidos que surjan con la mayor eficiencia posible y llevar uno de los camiones con una conducción realista que incluye transmisiones automáticas y sistemas de asistencia.