Rivera plantea tomar medidas fiscales contra la despoblación

El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha inaugurado este lunes la IX edición del curso de verano ‘Prensa y Poder’ de los Hermanos Gabrielistas de La Aguilera, en Aranda de Duero, que se desarrolla hasta el próximo 16 de julio, y analizará en profundidad ‘La España del empresariado y el emprendimiento tras la pandemia’.

Rivera planteó que en Castilla y León se tomen “medidas fiscales determinadas” para luchar contra la despoblación dentro de su intervención en la ponencia ‘El papel del emprendimiento nextgeneration y futuro’. En este sentido, propuso que en Castilla y León, en particular, aunque también se refirió a otras comunidades como Castilla-La Mancha, se tomen “medidas a nivel nacional excepcionales”, igual que las hay, recordó, “en Canarias o en otras zonas de especial dificultad” donde, dijo, “se toman medidas fiscales determinadas”.

“La despoblación es un problema cuando la Unión Europea (UE) lo ha reconocido como tal”, afirmó, pero a su vez, Albert Rivera añadió que “si es un problema europeo, en España, en particular”, dijo, “hay que pelear un Plan Fiscal y económico contra la despoblación”, exclamó el expolítico. Por ello, quiso detenerse en lo que calificó de “la gran oportunidad que tenemos para atacar la despoblación con los fondos europeos”, de los que dijo que siempre que “los aprovechemos bien y no vayan a saco roto o al saco de algún listo y se distribuyan correctamente”.

En esta línea, manifestó que se veía recientemente la comparativa con las zonas más pobladas como Madrid, Barcelona y Castilla y León, de la que apuntó que ha perdido prácticamente un 10% de población en los últimos diez años, al tiempo que mencionó a Castilla-La Mancha, Aragón, así como a algunas zonas de Andalucía. “Me niego a pensar que las despoblaciones son una tendencia global”, aseveró, al tiempo que precisó: “No digo que no lo sea así, que hay una tendencia de concentración de grandes ciudades pero se puede combatir con medidas fiscales y económicas” y puso un ejemplo: “Si ustedes en vez de pagar más IRPF en Castilla y León que en Madrid por vivir en Castilla y León pagan la mitad de IRPF que por vivir en Madrid, por un trato fiscal especial con un plan contra la despoblación nacional, ¿qué harían muchas personas que viven aquí? Pues si tuvieran que tributar la mitad, tendrías más ingresos, por tanto más sueldo, más renta y seguramente se podían quedar o se lo pueden plantear”.

Plan contra la despoblación basado en el emprendimiento. Según relató, “cada vez más está pasando” pero, en su opinión, “no es suficiente con que la gente gotee”. Por ello, propuso un Plan contra la despoblación “básicamente basado en el emprendimiento” porque, explicó, “está comprobado que la gente no se va de sus pueblos porque no le guste sus pueblos sino porque no hay empleos y como no hay empleo no pueden pagar las facturas, el colegio de sus hijos o no tiene la prestación de servicios que tienen otros lugares de España”.

Por ello, entendió que la despoblación “no es una plaga bíblica” y para luchar contra ella, “se pueden tomar medidas fiscales y económicas”. “No nos conformemos con decir qué pena, se están despoblando nuestros pueblos, no”, exclamó, al tiempo que apostó por “crear oportunidades, ir a mejor fiscalidad, ayudar a que aterricen y se queden o puedan emprender con una buena conexión 5G la gente que se quiera quedar en su pueblo”.

Albert Rivera consideró que son medidas que “no se están tomando” sino que “se está haciendo justo en dirección contraria”. “Veía hace poco a algunos miembros del Gobierno criticar que es que en Madrid pagan menos impuestos” y respondió: “Lo que tienes que hacer es que se paguen menos impuestos en otros sitios con unas medidas como estas”. Así, argumentó que “menos impuestos es un 44 por ciento marginal del IRPF, que parece que estamos hablando aquí de Panamá, estamos hablando de un 44 por ciento, lo que pasa es que se ha suprimido sucesiones hace tiempo, patrimonio y eso es lo que hay que hacer en toda España: suprimir impuestos obsoletos e injustos para que se iguale, pero no igualando al alza sino subiendo los impuestos a todos, sino igualando a la baja bajándole los impuestos a todos para que la actividad económica se desarrolle”.

“Andalucía y Madrid han bajado los impuestos en los últimos años y se ha suprimido también el impuesto de sucesiones”, incidió para apuntar que “se recauda más que cuando uno baja el tramo de IRPF”. “Como es un poquito más bajo, fomenta la actividad económica, y la recaudación final es igual o mejor”, explicó. Por tanto, aseguró que “no se trata solo de subir tipos” sino de “poner tipos de atractivos en un mundo global” porque “no estamos solos, no vivimos en la autarquía, sino que vivimos en el mundo global”. “Y el mundo global todo el mundo sabe cuánto paga el de al lado, todo el mundo sabe donde me puedo ir para pagar más o menos impuestos, así que la fiscalidad es uno de los instrumentos menos utilizados y más útiles para justamente ayudar al emprendimiento”, concluyó.