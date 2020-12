Ruegos y preguntas en la cantina

La castiza costumbre de arreglar España en la barra de un bar ha estado a punto de desaparecer por la pandemia. Pero no solo es necesario, también obligado en algunos casos mantener abiertos estos templos de la oratoria. Dónde sino podrían haber ejercido su democrático derecho a la crítica y el control político los asistentes al pleno ordinario de Solarana, después de que la alcaldesa liquidara en 10 minutos el de diciembre y no diera opción a plantear ruegos y preguntas. «Las cosas están claras», zanjó Ginebra Alonso antes de levantar la sesión.

Ese bar simboliza además la metadiscusión, puesto que la polémica que en las últimas semanas trae de cabeza a los 30 residentes habituales en el pueblo (empadronados hay más de doble) y a muchos vecinos de la comarca no es otra que la gestión del establecimiento hostelero, que al parecer tiene contento a casi todo el mundo menos a la regidora de Ciudadanos.

Y de ahí que la expectación en el Pleno de ayer, no fuera por el presupuesto, que no varía ni un euro de los 140.000 euros del año anterior, aunque hay una modificación interna para destinar 10.000 euros al arreglo del tejado de la sede consistorial. Tampoco por el deslinde de unas fincas. ¿Por qué entonces? Por el bar. El punto 3 del orden del día versaba sobre su arrendamiento, que se sacó a concurso en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 26 de noviembre, anuncio que no estaba colgado en el tablón exterior, aunque sí una nota de prensa de la alcaldesa. El plazo de presentación de ofertas terminaba ayer a las 11 de la mañana y aunque su apertura estaba prevista para 15 minutos después, a las 11 y 10 el secretario ya había desvelado que había un interesado pero que no se podía proceder a su adjudicación mientras no se resuelva el conflicto con la arrendataria actual, que el Ayuntamiento ha puesto en manos de un abogado. «Esto va a seguir su curso», avisó la alcaldesa, que insistió varias veces en que «no hay ningún desahucio» y que las «normas se tienen que cumplir para todos». Según Ginebra Angulo, a la hostelera se le han dado «facilidades» para liquidar la deuda, lo que la mujer -que no acudió al pleno- niega tras la barra. «Solo cartas, cartas y cartas» para pedirle que pague y entregue las llaves.

«Es dinero público. Es lo que hay», apostilló lacónica Angulo antes de que el secretario diera paso a los ruegos y preguntas, si lo permitía la alcaldesa. «Pues no», dijo tan bajito que solo en la primera fila lo escucharon. «Las cosas están claras», añadió más alto. Y se hizo un espeso silencio, se levantó la sesión y cada uno recogió su silla, muy cívicamente, para encaminarse a la cantina donde sí pudieron hablar con libertad.

Aunque bien es verdad que allí tampoco hubo debate, porque todos los allí presentes tenían claro de qué lado de la barra estaban.