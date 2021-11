Guardianes de la diversión

El nuevo título de Eidos Montreal es rompedor mirando al pasado. En el panorama actual, lleno de juegos que intentan sorprender, con mundos abiertos y modos específicos para multijugador casi como condiciones indispensables en cualquier producción que aspire a llegar al público mayoritario aterriza Marvel's Guardians of the Galaxy con una historia para un jugador y lineal (y sin DLCs de pago). Sin reinventar el género se trata de una obra entretenida de acción y puzles que logra que el jugador sonría y se divierta con el grupo de superhéroes más antihéroes que se mete en problemas y deberá pagar una multa.

El jugador controla a Star-Lord (alias de Peter Quill), el -más o menos- líder del equipo, pero también puede dar órdenes a los demás miembros, tanto en el combate como a la hora de resolver puzles, y cada uno de ellos tiene habilidades diferentes: Gamora tiene un ataque potente, Drax combina el combate físico con cargas, Groot es más defensivo y Rocket lucha con bombas y dardos mientras que Peter Quill se defiende con sus blasters desde el suelo o el aire pero también combatir cuerpo a cuerpo a base de puñetazos y patadas en unos enfrentamientos que tienen suficiente variedad para ser entretenidos y las habilidades de los personajes van subiendo según avanza el juego. Incluso hay luchas espaciales a bordo de la Milano. Además del combate hay que resolver algunos puzles, también contando con distintas características de los demás Guardianes.

Los personajes se comunican constantemente entre sí, lo que les acerca al jugador con diálogos variados, ágiles y graciosos relacionados con todo lo que sucede en pantalla y que muestran a los personajes como lo hacen los cómics y largometrajes. Hay también opciones de diálogo aunque sirven básicamente para ambientar y los cambios según las elecciones tienen relevancia en las reacciones de los personajes más que en la historia, pero este tipo de características contribuyen a que el juego sea la experiencia tan divertida que es.

Guardianes de la diversiónGuardians of the Galaxy capta las relaciones entre los miembros del grupo igual que la película, aunque los modelados no se han inspirado en los actores de esta, y se pueden disfrutar con el doblaje en español y una traducción de lo más acertada de una historia que Eidos Montreal ha creado exclusivamente para el videojuego y que está llena de referencias a los cómics.

Dado el amor que siente Star-Lord por la música de los 80 en su Tierra natal, la banda sonora es poco habitual en los videojuegos pero tiene 30 ejemplos de lo que hace décadas se llamaban temazos, desde Kiss a Bonnie Tyler pasando por Mötley Crüe, Rick Astley, Wham! o Aha, nombres todos que hacen vibrar a cualquiera que tenga más de 35 años y tal vez descubra nuevos horizontes a los más jóvenes.

Marvel's Guardians of the Galaxy no tiene más pretensión que proporcionar al jugador una experiencia divertida que le haga sentirse bien mientras está con el mando en la mano y que desee llevar a los protagonistas -esos seres algo peculiares pero que se quieren como si fueran familia- a un buen final. Y cumple con esos objetivos con creces.