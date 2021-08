Sin tregua en verano

Con el Congreso y el Senado cerrados, y Pedro Sánchez disfrutando de las vacaciones en Teguise (Lanzarote), en La Mareta, la residencia de verano que el rey Hussein de Jordania regaló a Juan Carlos I y que este cedió a Patrimonio Nacional, la actividad política se reduce a mínimos en la época estival. Solo en 2020 se vivió una excepción a esto debido a la crisis sanitaria que, por entonces, aún azotaba con fuerza a España, que empezaba a desescalarse lentamente en aquellos días tras el primer estado de alarma. Sin embargo, en este 2021, la oposición parece que no se ha tomado el descanso habitual de este período y casi cada día acude puntualmente a la ofensiva contra el Gobierno. La subida de la luz, los cambios en la programación escolar, los indultos a los líderes del procés, el Debate sobre el Estado de la Nación... Cualquier tema sirve a PP, Cs y Vox para atacar al Ejecutivo de coalición.

«Sánchez no va a rendir cuentas porque sabe que hoy España está peor que cuando él llegó al Gobierno, porque sabe de sus mentiras, porque sabe que no soportaría que se le recordara su demoledora hemeroteca en el principal debate nacional, que es el Debate sobre el Estado de la Nación». Así se mostró ayer el vicesecretario de Comunicación de los populares, Pablo Montesinos, al ser cuestionado por el presidente del Gabinete. Hay que recordar que la última edición de este trámite tuvo lugar en febrero de 2015, siendo presidente el popular Mariano Rajoy, entonces con mayoría absoluta, y con Sánchez como líder de la oposición.

Además, después de que la Justicia desbloquease los 34 millones restantes del rescate a la aerolínea Plus Ultra, el conservador apuntó directamente al líder socialista de tapara «este escandalazo»: «Sánchez era quien decía que era el Gobierno de la transparencia y siempre iba a dar explicaciones, fuera lo que fuera. Pues bien, aquí hay un dinero que se ha dado a una compañía chavista y no sabemos las razones y no sabemos el acuerdo que ha habido entre el Gobierno y el régimen de Maduro». Para el popular, las ayudas recibidas por la compañía aérea demuestran claramente que el Ejecutivo «se ha convertido en la casa de los líos, en una jaula de grillos». «Y pongo también el foco en los representantes de Unidas Podemos», añadió.

una cita al año. Desde Ciudadanos, su vicesecretario general, Edmundo Bal, instó también al presidente a someterse «lo antes posible» al Debate sobre el Estado de la Nación, una cita que a su juicio debería ser institucionalizada por ley para que no deje de celebrarse en ningún curso político. «Una vez al año sería lo razonable, como se produce en todos los países civilizados de nuestro entorno», subrayó.

Su jefa de filas, Inés Arrimadas, también mostró públicamente su malestar con la gestión del Gobierno que, según enfatizó «está más centrado en dar a las matemáticas un enfoque socioemocional que en los problemas de los ciudadanos».

El tono más duro de la jornada fue el que utilizó el líder de Vox, Santiago Abascal, que tildó de «tirando» al Gabinete por «arruinar» al país. «El Gobierno de la mentira, que venía a traer un escudo social, arruina a los españoles. Mientras tanto, eso sí, matemáticas de género, Historia al dictado y religión climática. Son tiranos. ¡Sánchez solo siembra odio y miseria!», manifestó en la red social Twitter.