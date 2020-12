El BigMat cierra el año con una gran actuación en Tolosa

El Círculo Big Mat Fontecha ha vuelto a sumar unos importantes puntos fuera de casa al conquistar la cancha del Laskorain vasco (2-5). El conjunto arlequinado afrontaba esta cita con múltiples bajas, sin embargo, eso no ha sido motivo suficiente para no lograr una nueva victoria. El bloque local contestó a los tantos iniciales de Pablo Páramo empatando hasta en dos ocasiones, sin embargo, Merino, el propio Pablo, y por último Álex, pusieron el resto de dinamita en el apartado ofensivo para conquistar el fortín vasco y, de esta manera, no descolgarse de la zona noble de la tabla de la categoría.

Este partido pertenecía a la primera jornada de liga, que no se pudo disputar en un principio debido a los casos positivos de covid en el cuadro local. El próximo encuentro del club burgalés no será hasta el mes de enero, por lo que esta ha sido su última cita del año 2020.