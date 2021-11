La 'marea blanca' prepara otra gran manifestación para enero

Las asociaciones que conforman la coordinadora de plataformas en Defensa de la Salud Pública de Castilla y León preparan para finales del próximo mes de enero en Valladolid una gran manifestación «si la evolución de la pandemia lo permite», con la que exigirán al Ejecutivo autonómico «una sanidad pública de calidad en toda la Comunidad, que tiene que pasar por una Atención Primaria que alcance a toda la población, que sea accesible y que tenga los medios suficientes para responder a las necesidades de salud de la gente», según expuso en declaraciones a Ical el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle. Una nueva 'marea blanca' que se dio a conocer ayer en la Cúpula del Milenio en Valladolid durante la I Asamblea Social en Defensa de la Sanidad Pública en Castilla y León, en la que participaron alrededor de seiscientas personas, integrantes de 24 de las plataformas que integran la Coordinadora, con representación desde todos los rincones de la Comunidad.

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, quiso respaldar con su presencia la convocatoria, si bien no hizo declaraciones para ceder todo el protagonismo a las plataformas, que en el transcurso de la jornada pusieron en común todas las «luchas» que están llevando a cabo. «Seguimos con los consultorios cerrados, con infinitas carencias, sin que se suplan plantillas, y oímos muchas ocurrencias por parte de la Consejería pero no se adopta ninguna solución, no hay ningún plan, mientras la gente ve cómo cada día van agonizando un poquito más sus pueblos», lamentó la portavoz de la Coordinadora, Susana Simón. «Hemos visto lo importante que es tener una sanidad pública y accesible y ahora mismo en Castilla y León no es universal, porque no todo el mundo tiene el mismo derecho a la prestación sanitaria viva donde viva», valoró.

En ese sentido, recordó que desde la Coordinadora llevan años reivindicando que se convoque el Consejo Castellano y Leonés de Salud, «un órgano que deberían convocar al menos dos veces al año y desde 2015 no lo han convocado».

Por su parte, Marciano Sánchez Bayle recalcó que el objetivo de la Asamblea Social es «expresar el rechazo de la población ante la política que está llevando a cabo la Junta de Castilla y León». «Reivindicamos que se mantengan abiertos todos los centros de salud y consultorios, y que haya un refuerzo de personal para que exista suficientes profesionales que puedan garantizar una atención sanitaria de calidad», subrayó.

En su opinión, «en España, de una manera crónica, la sanidad está infrafinanciada» y «si no hay recursos económicos suficientes no habrá lo demás». A su juicio, con la pandemia problemas que ya existían anteriormente se han acentuado. Así, se refirió a que se han incrementado las listas de espera, han disminuido la inversión en Atención Primaria, y se ha visto que el número de camas estaba por debajo de lo necesario.