Aclarado el misterio de la mala cobertura en Isar

Una parte de los vecinos de Isar se han pasado un mes con terribles problemas de comunicación, más bien de incomunicación. La tarde del 5 de octubre detectaron los primeros fallos, en la parte más baja del pueblo, que les han traído de cabeza no solo a ellos sino también a los técnicos de Movistar durante prácticamente un mes completo de 'investigaciones'.

Abrieron la incidencia al día siguiente de ser informados, el día 6 pero hasta este mismo miércoles no han podido dar con el problema, que en este caso no se puede achacar a la España Vaciada, sino precisamente a los pocos que se ocupan de mantenerla con vida. Y como en cualquier lugar, urbano o rural, siempre hay quien intenta aprovecharse. En este caso no les chupaba la sangre a sus vecinos, sino la cobertura.

¡Y de qué manera! Porque el pasado puente de Todos los Santos había personas en Isar que ni siquiera obtenían tono, les daba error de llamada cada vez que marcaban. Tampoco salían o entraban los mensajes de WhatsApp hasta que se alejaban del núcleo urbano. Durante estas semanas ha sido la comidilla del bar y la tortura de algunos de los afectados, que no han podido ver el final de sus series favoritas o los estrenos de las plataformas de cine online.

Pero finalmente se ha aclarado el misterio de la falta de cobertura en medio pueblo. Según informan desde la compañía eléctrica, «el foco intermitente que provocaba las interferencias en el servicio telefónico era un repetidor de cobertura no homologado instalado por un particular en su vivienda» de Isar. Y, efectivamente, ha sido neutralizar al sospechoso y volver la señal.