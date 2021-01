El PP critica la inacción del bipartito durante 2020

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Carolina Blasco, ha lamentado esta mañana el “año en blanco” que ha supuesto la gestión del Ayuntamiento en 2020 por parte del PSOE y desde octubre por el bipartito del que forma también parte Cs. Un Gobierno de coalición, según ha denunciado, que "ha priorizado sus intereses a lo de los burgaleses en plena pandemia".

Blasco, que ha estado acompañada por el resto de concejales de su grupo municipal, ha criticado que el Ejecutivo se haya dejado sin ejecutar 5 millones de euros en materia de inversiones, ha criticado que esté gobernando solo “para el relato y la foto” y en clave de futuro ha reclamado que el segundo plan de crisis para ayudar a los sectores y colectivo más afectados por la pandemia esté dotado con 15 millones de euros.

La líder del PP en el Ayuntamiento ha recordado la pérdida de la ayuda de los 400.000 euros de la Junta por no haber realizado la tramitación en tiempo y forma, ha recriminado los problemas de gestión del Instituto Municipal de Cultura (IMC), ha lamentado que se ha puesto en marcha un nuevo mapa de líneas de autobuses “caro” y sin la ambición del que en el pasado mandato pactaron el PP y el PSOE y ha reprochado la ”pérdida de calidad democrática” en esta legislatura con un Ejecutivo que niega información a la oposición, no responde a sus preguntas y no practica el diálogo para la consecución de acuerdos.

Blasco ha ofrecido el apoyo de su partido para grandes proyectos de ciudad como el Mercado Norte, sobre el que ha lamentado la ausencia de noticias, o el bulevar de la calle Vitoria