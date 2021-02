Aquel invierno de ausencia

Estaban esperándolo. Escondidos, agazapados. Alimañas oliendo la sangre. Conocían al dedillo sus horarios, sus rutinas, y sabían que José Antonio Ortega Lara era extraordinariamente puntual. La oscuridad del garaje del número 62 de la avenida Eladio Perlado se alió con los secuestradores. Tras estacionar en su plaza y salir del coche, el funcionario de prisiones burgalés fue asaltado -sintió una pistola en la cabeza y escuchó una frase: "Nos persigue la policía. Necesitamos tu coche" -; de nada sirvió que se resistiera, que forcejeara, que tratara de rebelarse ante sus asaltantes: fue narcotizado, maniatado, vendados los ojos e introducido en el maletero de su propio vehículo, que aparecería abandonado un día después junto a una nave industrial de la capital burgalesa. Tras salir del subterráneo,Ortega Lara fue trasladado a un camión en el que fue conducido a la localidad guipuzcoana de Mondragón, donde se le enterró vivo en un zulo diabólicamente diseñado por los terroristas en un almacén abandonado para que fuera imposible encontrarlo. Era el 17 de enero de 1996. Ese día dio comienzo el secuestro más largo e inhumano de la historia de España, una sucesión de interminables jornadas de la que se cumplen ahora 25 años. Porque aquel encierro duraría una eternidad: 532 días con sus noches, aunque para la víctima siempre fuera noche, una noche larga, perpetua, mortificante, despiadada. Criminal.

Tres días después, cuando ya la familia se temía lo peor porque aquella desaparición no podía tener otra explicación, llegó la confirmación a través del periódico Egin, en las páginas la banda terrorista ETA reivindicaba el rapto del burgalés. La reacción de repulsa de la sociedad burgalesa fue instantánea, así como la de apoyo a la familia de OrtegaLara: dio inicio entonces un rosario de concentraciones semanales en la plaza Mayor y ocasionales en colegios, institutos y universidad reclamando la libertad de su paisano. Aquel fue un invierno de lazos azules y manos blancas, de multitudes silenciosas, de oraciones, de incertidumbre, angustia y dolor que sumió a la ciudad en una congoja brutal a medida que iban pasando los días y las semanas y los meses. Y eso que nadie, excepto los criminales, sabían el infierno por el que estaba atravesando el burgalés, encerrado en un agujero asfixiante, sometido a una tortura continua, tanto física como mental, sin luz del día, comido por la humedad y la hediondez, que sólo se aferraba a la fuerza del amor por su familia, que dialogaba con Dios y se sostenía a duras penas merced a la disciplina salesiana que había recibido por educación.

Cada miércoles desde entonces, Burgos clamaba en silencio por la libertad de su paisano en el corazón de la ciudad. Pancartas, palomas al aire, blancas manos y las gafas negras de Domitila, la mujer de Ortega Lara, se convirtieron en los símbolos de aquellas terribles jornadas. Aquellas gafas negras como un luto prematuro fueron el escudo tras el que ocultó siempre la tristeza y la angustia, el dolor y la desolación. "Estamos intentando unidos aguantar el día a día", manifestaba el portavoz de la familia cuando se cumplieron dos semanas del secuestro.Sobre cualquier desenlace, agregó: "Más que preguntarnos el cuándo y el porqué, intentamos preguntarnos cómo y de qué manera vamos a aguantar día a día y momento a momento todo esto". Quién había podido decir entonces que ese día a día habría de convertirse en un viacrucis interminable de días, semanas, meses...

Las solidarias comienzan siendo multitudinarias. Sin embargo, a medida que pasaron los meses, cuando ya había cundido la desesperanza y el desánimo, dejaron de serlo, si bien la familia nunca dejó de sentirse acompañada. El desánimo cundió, más aún el Partido Popular alcanzó el Gobierno de la nación y manifestó con claridad la que sería su política antiterrorista: nada de sentarse a negociar; ni una sola concesión. Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior durante la mayor parte del secuestro del funcionario de prisiones burgalés, no dudó nunca de cuál sería el camino.

Una postura férrea. Como confesó hace unos años a este periódico a propósito de otro aniversario del secuestro del funcionario de prisiones burgalés, jamás se planteó el Gobierno de Aznar ceder de ninguna manera a las pretensiones de los etarras, que solicitaban el acercamiento al País Vasco de todos los presos a cambio de la vida de Ortega Lara. "Era un chantaje al Estado de Derecho. No era sólo un secuestro. Se pretendía establecer una negociación sobre los presos y sus condiciones. Fui plenamente consciente de la situación cuando hice cargo del Ministerio. Aun siendo el presidente Aznar y yo los responsables últimos de esta determinación, no sufrimos porque no hubo duda. Nos imaginábamos el cautiverio terrible de OrtegaLara -que luego pudimos ver, esa crueldad hacia una persona, aquel repugnante agujero-, pero entonces sólo sabíamos que estaba secuestrado. Mentiría si dijese lo contrario: estábamos muy determinados y muy decididos. Habíamos definido una política que básicamente se basaba en dos pilares. El primero, no a la negociación con los terroristas. Y el segundo, ningún atajo, ningún grupo paralegal. Nosotros confiamos en la fortaleza del Estado de Derecho. Y en ella había una determinación enorme, por eso no nos hizo sufrir. No hubo vacilación ", confesó a DB el exministro.

Los políticos burgaleses de la época no tenían una postura tan férrea. Desde el punto de vista personal pensaban que por salvar la vida de una persona se podía negociar lo que fuera. Pero, por otro lado, entendían que la inercia política llevaba a creer que una negociación llevaría a tener que hacer una concesión cada semana. Con todo, vivieron el secuestro con muchísima angustia, aun sin saber las condiciones tan terribles del cautiverio, de aquel infierno en el que OrtegaLara se iba consumiendo y descomponiendo, arrebatada la dignidad, despojado de todo. Él sí que llego a dudar. De todo. Hasta de Dios, con quien discutía y se enfadaba. De su capacidad de resistencia. Por eso llegó a pensar en acabar con aquel sufrimiento inhumano. Pero cuando ya estaba resuelto a precipitar el fin, llegó la mañana del 1 de julio de 1997, el instante en el que agentes de la Guardia Civil abrieron aquel nauseabundo agujero para encontrarse a un ser humano exhausto y famélico que les pedía de una puta vez el tiro de gracia. Pero aquel final tan deseado, jamás feliz del todo porque OrtegaLara jamás pudo volver a ser el mismo, tardó 532 días en llegar. Una vida. Un abismo de tiempo dadas las circunstancias y las condiciones. Y aunque se celebró con alegría en Burgos y toda España, nadie pudo olvidar los meses transcurridos, las concentraciones, la angustia, la pena, el dolor, las gafas negras de Domitila, las pancartas, las manos blancas, los lazos azules.