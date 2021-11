Niegan a José María Tapia volver al Juzgado de lo Mercantil

A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se apresuró a cubrir la baja del magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil 1, que se marchó a Estrasburgo en un programa de intercambio en agosto, este órgano ha estado los últimos tres meses encabezado por una jueza sustituta que se ha ido ocupando como ha podido de los asuntos que han ido ingresando. La idea era suplir este vacío con José María Tapia, que ya estuvo al frente de este juzgado hace años, pero el Consejo General del Poder Judicial lo denegó hace unos días. Con urgencia, la Audiencia Provincial ha tenido que tirar de la bolsa general de la Comunidad para solventar este problema cuanto antes.

El TSJ sustentó precisamente la elección de José María Tapia en el hecho de que el magistrado ya había ostentado durante muchos años la plaza de Mercantil y, por tanto, había logrado una especialización en asuntos de esta jurisdicción. Cabe recordar que estuvo en este mismo juzgado hasta que en 2017 decidió abandonar la carrera para ejercer la abogacía en el sector privado antes de recalar en Primera Instancia 6 de Getxo (Vizcaya). Sin embargo, el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial informó de manera desfavorable hace apenas unos días y la Comisión Permanente denegó la solicitud.

A esta negativa le siguió la de María Estela San Miguel, la jueza de Primera Instancia 8, que hasta el momento se estaba encargando de los asuntos de Mercantil hasta la llegada del magistrado en comisión de servicio. Su renuncia, al no existir más sustitutos internos, ha obligado a la Audiencia Provincial a realizar un llamamiento en la bolsa general de la Comunidad. O lo que es lo mismo, solicitar a un juez que no pertenece a la carrera judicial al no tener asignada una plaza de oposición para que se haga cargo del puesto vacante.

El turno corresponde a Manuel Martín García, que si no ocurre nada extraño será quien asuma los asuntos de Mercantil hasta el próximo mes de agosto, cuando vuelva el titular de su programa de intercambio. El presidente de la Audiencia, dada la «naturaleza urgente e imprevisible de las actuaciones a realizar en dicho juzgado, que exige una disponibilidad permanente e inmediata del juez que presta servicios en él», remitió la decisión con urgencia al TSJ, que ya ha dado el visto bueno.

Los abogados especializados en asuntos de Mercantil han recibido esta medida con cierto recelo, pues consideran que se trata de un Juzgado en el que es necesario una especialización dada la peculiaridad de los asuntos. Más aún teniendo en cuenta que se prevé un aluvión de concursos de acreedores derivados de la crisis del covid-19, una vez termine la prórroga concedida por el Gobierno. En este sentido, consideraban que la frustrada llegada de José María Tapia era la opción más aceptable.