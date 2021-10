¿Qué hacer con La Corrala?

El Burgos CF tiene pendientes varios proyectos para mejorar su infraestructura. De los 6 millones que le corresponden de la aportación del fondo de inversión CVC, el 70 por ciento deberá invertirlo en la mejora de sus instalaciones. LaLiga está pendiente de todo el proceso y ya ha preguntado a la entidad cuáles son sus planes. El club firmó un acuerdo con el Ayuntamiento en mayo para la concesión demanial de El Plantío para los próximos 30 años, en el que se incluye la obligación de realizar varias mejoras en el estadio en este periodo de tiempo.

La última reforma eliminó el campo anexo de La Corrala y dejó este terreno sin ninguna finalidad. Por petición del coordinador de seguridad de la Policía Nacional el club ha tenido que vallar parte de la zona para que los espectadores que entren al campo no tengan acceso directo a esta zona.

Se trata de una ubicación con posibilidades que la junta directiva no quiere desaprovechar. Aún no se ha tomado una decisión definitiva y desde el club aseguran que será complicado que esta temporada comiencen con esta remodelación, aunque es algo que tienen en mente y que no quieren que se quede en saco roto. Una de las ideas que están barajando los blanquinegros es construir una zona deportiva con un gimnasio e incluso alguna pista para practicar fútbol bajo techo. En todas las opciones está la de crear un aparcamiento.

En estos momentos ya se está utilizando para estacionar algunos vehículos, aunque no está claro en qué condiciones estarán los accesos cuando lleguen las lluvias y el invierno. Los mandatarios deben tomar una decisión, ya que es un terreno que en estos momentos está inutilizado y al que le pueden sacar un rendimiento.

Reformar la tribuna o mejorar la iluminación son otros de los proyectos que están encima de la mesa de los blanquinegros y que se encuentran entre las tareas pendientes. Este verano se sustituyó el césped, lo que supuso un coste de alrededor de 400.000 euros. Pese a que es una obra que se hizo con anterioridad a que LaLiga llegara a un acuerdo con CVC, podría ser incluido en este plan de mejora.

Así las cosas, el Burgos trabaja para ir dando forma a estos proyectos. Por el momento está centrado en seguir adelante en esta temporada en la que han tenido que hacer frente a muchos contratiempos. Al igual que el equipo, la entidad va dando pasos hacia adelante para asentarse en el fútbol profesional y mejorar sus infraestructuras aumentará su valor y será beneficioso en todos los terrenos.

El principal objetivo en estos momentos es lograr la permanencia, ya que es una condición indispensable para el resto de los proyectos sigan adelante. Desde el club se asegura que es una campaña crucial, así como están convencidos de que la escuadra blanquinegra alcanzará su meta al final del curso.