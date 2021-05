La escombrera de las Eras crece sin fecha para su retirada

"Esto roza el abandono". La queja proviene de un vecino de El Ferial- Bañuelos que lamenta que día a día y "desde hace mucho tiempo" crezca el montón de escombros que se acumula en las Eras de Santa Catalina. Desde trozos de uralita, a restos de ladrillos, un sinfín de azulejos partidos, envases de productos fitosanitarios, sacos de cemento, sillas de plástico rotas, hasta ropa e, incluso, la tapa de un retrete. El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Aranda de Duero, Carlos Fernández, asegura que los planes del área que dirige pasan por ponerse en contacto con los dueños de las parcelas ubicadas en las Eras, algo que ya están haciendo, y tratar de alcanzar un acuerdo para su desescombro.

El problema, según Fernández, radica en el elevado número de propietarios, que, sin embargo, no precisa. Por ahora, parece que Medio Ambiente no está encontrando la mejor de las disposiciones en los dueños de las parcelas en las que se van depositando más y más escombros conforme pasan las semanas. "Cuesta dinero y no todos están dispuestos", subraya el concejal, al tiempo que no descarta que "el Ayuntamiento termine acarreando con los gastos".

Por ahora, el Consistorio de la capital ribereña sigue inmerso en la tarea de contactar con todos esos propietarios. No se marcan fechas para la retirada de los escombros ni tampoco avanzan cuánto podría costar una labor así. Y todo a pesar de que la escombrera se ubica en pleno casco urbano de Aranda de Duero, a escasos metros de varios bloques de viviendas y de un parque infantil, como denunciaron hace un mes las asociaciones de vecinos de Santa Catalina y El Ferial-Bañuelos, que solicitaron al Ayuntamiento que quitara "de inmediato" todos los desechos. Fundamentaron su petición por una cuestión de salud pública, ya que la exposición al amianto, un material cancerígeno muy usado en la construcción en el siglo XX, causa graves enfermedades respiratorias, sobre todo, cáncer de pulmón, como constatan diversos estudios.

Ante el aumento de los escombros, "hasta el punto de que la zona se ha convertido en un vertedero irregular y un foco de insalubridad", el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Catalina, Antonio Adeliño, considera que "el Ayuntamiento debería instar a los propietarios de las parcelas a actuar y, si no, denunciarlos".

"No se puede seguir así". Adeliño precisa que "en parte" entiende la postura de la administración y la dificultad que entraña que "pueda haber hasta 16 dueños de una sola finca", pero si algo tiene claro es que "todos esos productos contaminantes no pueden seguir ahí. De hecho, ya se está creando otro montón". Por su parte, la presidenta de El Ferial-Bañuelos, Teresa Bermejo, se muestra en la misma línea: "Los propietarios son los primeros que quieren que se quiten los escombros. De hecho, las quejas llegaron por su parte".

