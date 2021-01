Podemos ve peligrar el Instituto de la Lengua

La concejala Margarita Arroyo ha vuelto a insistir en la necesidad de considerar a Burgos capital del castellano y apoyar el trabajo del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua en nuestra ciudad, donde tiene su sede. Para Podemos la actitud del equipo de Gobierno "hace peligrar su permanencia en Burgos", porque entre otras cosas una subvención de 25.000 euros aprobada en pleno y en la modificación presupuestaria se le ha entregado a la institución el 29 de diciembre, con un margen de apenas tres días para ejecutar y justificar unos gastos que son imposibles de realizar en ese periodo. "Qué pasa con la cultura y con el Instituto de la Lengua -ha añadido la concejala de Podemos-. Cómo es posible que el Ayuntamiento y la Diputación sean sistemáticamente los últimos en pagar; que la ciudad no cuente con ninguna señal que indique dónde está su sede o que el Ayuntamiento no se haga eco de sus actividades en las redes sociales. Es vergonzoso. Somos la cuna del castellano y lo están dejando perder".

A nivel autonómico tampoco pinta bien en esta materia a juicio del partido morado. Laura Domínguez cree que el gobierno de PP y Ciudadanos "ha dejado de apostar por nuestra provincia con respecto al castellano". La procuradora en las Cortes ha señalado que el presupuesto de la Junta para el Instituto de la Lengua "es el mismo desde 2015", con una cantidad de 345.000 euros, aproximadamente la mitad del presupuesto de la institución. "No han hecho nada con la promoción de Valpuesta ni la creación de un centro de interpretación del castellano en Miranda, como hemos pedido. Y se han negado a convertir a Burgos en la capital del castellano". Domínguez ha anunciado que pedirá en las Cortes una explicación al director de Políticas Culturales de la Junta "de por qué no se apuesta por esta institución". Al mismo tiempo ha apuntado que solicitará que se amplíe en 105.000 euros el presupuesto destinado a gastos corrientes y de personal, que ahora cree son insuficientes por entre otras cosas el estado del Palacio de la Isla, lo que impide a la entidad destinarlos a investigación o actividades culturales como desearían.

Por otro lado, Podemos ha criticado que el Ayuntamiento haya decidido no pagar al centro asociado de la UNED el medio millón de euros que le debe desde 2017. A este respecto el equipo de Gobierno ya ha apuntado en otras ocasiones que no puede financiarles a no ser que sea un consorcio, al margen de que los pagos más atrasados no pudieron ser sufragados en su día por falta de justificación.