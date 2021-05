Graves desperfectos en un tercio de calles de Allendeduero

Una de cada tres calles de las 28 con que cuenta el polígono industrial Allendeduero presentan incidencias muy graves y requieren una intervención urgente. Así lo refleja el informe que la asociación de empresarios de Aranda y la Ribera (FAE-Asemar) ha hecho llegar al Ayuntamiento de la capital ribereña para que lo tenga en cuenta a la hora de priorizar las actuaciones en esta zona industrial de la ciudad. «Desde que se hizo en los años 60 no se ha llevado un mantenimiento y eso, sumado al continuo uso y el paso de transportes pesados, da estos resultados», lamentan desde la patronal arandina, conscientes de que los técnicos municipales ya manejan este informe para programar futuras actuaciones.

Las ocho vías que se encuentran en peor estado, según Asemar, son las avenidas Montecillo, Portugal y Extremadura y las calles Haza, Oporto, Cáceres y Santander, esta última en la rotonda que se encuentra junto a la escuela infantil. Entre los desperfectos que se resaltan en el informe están las aceras, ya que la gran mayoría están afectadas por el tránsito de vehículo, la falta de mantenimiento y la presencia de vegetación que, con el paso del tiempo, se las está comiendo. «No hace falta ser ingeniero para detectar los problemas, cualquiera puede verlos y los que acuden al polígono industrial los sufren todos los días», lamentan desde el sector empresarial.

Más allá de los espacios para los peatones, las calzadas también están pidiendo a gritos una buena capa de asfaltado. En el informe se resaltan tres vías con urgente necesidad de mejora de sus zonas de rodadura. Por un lado, la avenida Montecillo «prácticamente toda, desde la rotonda cerca del río del aparcamiento de camiones», junto a la calle Haza «desde la unión con la avenida Montecillo» especifica el informe, que completa estas necesidades especiales de asfaltado con la avenida Portugal «desde el cruce de Hispanofil hasta Ureta Motor» y haciendo hincapié en el bache de la gasolinera y el que hay cerca de la autovía en dirección Valladolid, sin olvidar la zona que hay tras el puente de la A-1, en dirección a la EDAR.

De momento, los arreglos van a comenzar por un tramo de la calle Haza y la avenida Portugal, que tiene más de tres kilómetros y medio de longitud y en la que solo se pretende actuar ahora en las dos primeras manzanas de naves industriales. Estas obras se van a llevar a cabo con tal celeridad para no perder una subvención de unos 290.000 euros de la Junta de Castilla y León que requería que se ejecutase este año y para aprovecharla se realizó una modificación presupuestaria en las cuentas municipales para poder afrontar los 815.650 euros del coste total del proyecto.

Asignación anual. Con el fin de que esta situación no vaya a más, Asemar logró el compromiso del Ayuntamiento de Aranda para fijar una partida económica para afrontar arreglos y trabajos de mantenimiento. «Los grupos que suman los votos para aprobar el presupuesto dijeron que sí a la propuesta, PP, Cs y Vox, además de los dos ediles no adscritos, y el resto de los grupos no mostró su oposición a la propuesta», especifican desde Asemar.

Este compromiso supone «marcar una asignación mínima fija anual para realizar el mantenimiento básico, que se ha tasado en 250.000 euros por cada uno de los polígonos industriales, más 35.000 euros por el polígono Norte», recalcan desde la patronal arandina, que considera que «es una forma de que año tras año se vayan haciendo arreglos y mejoras», evitando así que el paso del tiempo, el uso y la inacción sigan dejando mella en las zonas industriales arandinas.

Porque los empresarios empiezan a mostrar su preocupación por el polígono de más reciente creación. «En el Prado Marina ya están empezando a detectarse problemas, y eso que lleva poco tiempo en funcionamiento, pero la vegetación empieza a hacerse un hueco y puede acabar como el otro si no se actúa ya», reclaman los representantes del tejido empresarial de la capital ribereña, conscientes de que unas zonas industriales en mal estado no son el mejor de los reclamos para atraer a nuevas empresas a la zona.