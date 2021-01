El Blasgón y Ceres reorganiza su pretemporada invernal

No habrá tercera edición de la Copa Castilla y León de balonmano. La Federación autonómica así lo ha comunicado a los equipos que iban a participar en ella una vez que la entidad organizadora, Ademar de León, solicitara a ésta el aplazamiento de la cita fruto de «inviabilidad» de su organización por la actual situación regional en relación a la COVID-19. Un hecho que ha obligado al Blasgón y Bodegas Ceres a mover ficha y ante lo que ha conseguido cerrar, en sustitución de los dos encuentros que iba a disputar en dicho torneo, dos partidos amistosos de preparación, Balonmano Nava el 22 de enero y Helvetia Anaitasuna el 29 -ambos a domicilio-, como antesala a lo que será su regreso a la competición oficial.

«Teníamos ya preparado el escenario por si acaso no se llegaba a celebrar la Copa», ha reconocido Alberto Suárez a DB. Y es que, como ha señalado, «no había mucha certeza de que el torneo se pudiera jugar porque no se acababan de confirmar las fechas». También, porque el reciente cambio de presidencia en la Federación tras las elecciones el pasado fin de semana (Agustín Alonso recogía el testigo de Carlos Sainer), no ayudaba a ello.

No obstante, el técnico del Blasgón y Ceres «entiende» la situación de Ademar. «Organizar una Copa a puerta cerrada y sin ningún tipo de ingresos, es deficitario, y ahora mismo no están los clubes para hacer esos dispendios». Así mismo, y como ha recordado, «el tema ahora es el de siempre. Toca sobrevivir y adaptarse. Es momento de buscar soluciones. Y si algo hemos aprendido durante este último año ha sido a eso y a improvisar».