Relatos inspirados en Ojo Guareña

Un libro susurrado por el bosque para reconectar con tu SER, un libro que podrás tocar, leer, ver, oler, escuchar, y saborear. ¿Te vienes?’. Solo con esta presentación dan ganas de lanzarse sin pensar a la compra de Cuentos para disfrutar y despertar, cuya inspiración nace del corazón del espacio natural de Ojo Guareña y de los paseos «sin rumbo» que su autora, Melhen Iglesias, ha dado por sus parajes. Esta experta en coaching, consultoría y formación de negocios «con alma, aquellos en los que «las personas son una parte fundamental», donde no se olvida a trabajadores, clientes, jefes, proveedores... está detrás de un libro experiencia que busca apoyo del micromecenazgo.

Se crió en el sur de Francia, pero su infancia y juventud también pasaron por Suiza, Córdoba o Murcia. Fijó su residencia con su marido en San Sebastián, pero siempre echó de menos un pueblo, un lugar donde echar raíces de las de verdad, y se puso a buscar una casa a través de un conocido portal inmobiliario. Saltaba de Navarra a Soria, Cantabria o Burgos hasta que vio la casa de Villamartín de Sotoscueva. Buscaban algo cercano a Guipúzcoa. «Fue llegar a Sotoscueva y ver ese paisaje tan especial, tan diferente y abrir la puerta de la casa...» que no hubo mucho que pensar. Hace tres años, «la casa nos eligió a nosotros», asegura Melhen Iglesias, que a partir de entonces comenzó a disfrutar de la buena vecindad y la hospitalidad de los vecinos y de sus interminables paseos por todo el entorno de las cuevas de Ojo Guareña.

La pandemia y la proliferación de los cursos de formación on line le dieron oportunidad de pasar una quincena al mes en Villamartín -su marido también puede teletrabajar- y acercarse más a la naturaleza y a las sensaciones que le inspiraba. A la vuelta de cada paseo escribía un cuento y lo compartía con amigos. Así fueron naciendo los siete cuentos con siete personajes que tocan cada uno diferentes habilidades personales o materias de crecimiento personal, como la asertividad, el empoderamiento o las emociones... El cuento principal es el del espíritu del bosque de Ojo Guareña.

Cada historia va seguida de la interpretación de Iglesias y también se pueden escuchar descargando la versión sonora a través de un código QR, con las melodías del músico Dani Iglesias. El libro va acompañado de una bolsa aromática de ceras de soja con un aroma del bosque creado por una especialista a partir de las hojas de encina y roble que Melhen Iglesias le envió y su descripción. Y para concluir cada cuento tiene una infusión adaptada al mismo y una ilustración. Todo el equipo de Cuentos para disfrutar y despertar se puede conocer en Verkami, la plataforma donde se puede adquirir desde 25 euros y hacer posible su edición. Si no se alcanzan 4.475 euros en aportaciones, no verá la luz. Pero Iglesias no contempla ese escenario. El bosque de Ojo Guareña viajará por toda España e incluso por el extranjero, donde ya han comprado el libro. Está segura.