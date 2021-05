«Jugaremos play off pese a no tener los recursos»

Deportivamente, la Arandina debería estar abonada a la ilusión que siempre supone la disputa de unos play off de ascenso, sin embargo, la situación económica del club empaña completamente la realidad. Debido a ello, Virginia Martínez, presidenta blanquiazul, ha salido al paso de todas informaciones para explicar la causa de las dudas surgidas sobre si disputar o no dichas eliminatorias para ascender a la Segunda RFEF.

«Vamos a jugar aunque no tengamos los recursos necesarios para estas dos semanas más de competición», afirma de manera tajante, y el porqué de esta decisión no es otro que el de evitar un descenso administrativo de categoría que se haría efectivo en caso de rechazar dicha participación. El órgano autonómico instó en un primer momento a que la decisión fuera un derecho, sin embargo, la Real Federación Española de Fútbol no lo entiende así y condenaría al último lugar, y con ello al descenso, a aquellos equipos que no participasen. «Hemos tenido mucha presión para tomar la decisión de jugar o no por las filtraciones surgidas», añade Virginia Martínez, cuya idea inicial de rechazar participar en las eliminatorias por la inviabilidad económica y la ausencia de consecuencias no pudo ser meditada.

«No hemos tenido margen de maniobra en los ocho meses que llevo en el cargo», asegura la presidenta, que opta por la trasparencia para aclarar la situación económica real de la entidad, opuesta a la que actualmente se tiene a ojos de la opinión pública. «Se ha dicho que vamos a recibir 10.000 euros del River Aranda y es mentira. Nos llamó el propio presidente del River Aranda para decirlo y su ofrecimiento fue ayudar en la medida de lo posible en comidas y desplazamientos. Algo muy lejano de los 10.000 euros que se ha intentado hacer creer, aunque lo agradezcamos igualmente», asegura la dirigente ribereña. «Se vende todo perfecto sin que ni siquiera lo sepamos nosotros. También se ha dicho que el Ayuntamiento nos iba a dar otros 10.000 euros, pero en realidad ese dinero es una subvención de hace dos años, de 2019, que quedaba por cobrar en parte y por la que ya habíamos presentado un recurso. Lo que ha pasado es que parece que se ha agilizado la situación», añade sobre unos movimientos que desde la directiva actual se cree que son «intencionados para hacernos responsables de no poder jugar el play off».

Plantilla. Desde la directiva blanquiazul se hace especial hincapié en que los jugadores eran los primeros conocedores de los números rojos «arrastrados de hace tiempo en el club, de antes de que nosotros llegásemos», pero su posición no ha sido la esperada por la presidenta. «Tienen toda la razón en que en los dos primeros meses estuvieron sin cobrar. Mas allá de eso, nuestro trabajo en su favor es intachable para que estén a gusto», refleja el directivo Francisco Galán sobre una relación con sus jugadores que califica de «inexistente» (...).

