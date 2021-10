Terrorifrías se esfuma por falta de recursos

El evento de terror más exitoso de los últimos años en la zona, Terrorifrías, no volverá a celebrarse por «falta de colaboración y al no poder garantizar la seguridad de los visitantes», según declaran fuentes del comité organizador de la Asociación teatral Frías Medieval. Las más de 7.000 personas que se acercaron hasta la ciudad más pequeña de España en la última edición, la de 2017, y la necesidad de ofrecer más protección provocaron un parón en 2018 del que finalmente no han logrado salir.

Cada edición se fue masificando hasta llegar al punto que fue imposible controlar la seguridad ciudadana, y a pesar de que varios factores han confluido para que la agrupación adopte tal decisión, fundamentalmente se han basado en la magnitud de un espectáculo desarrollado con muy pocos recursos y un gran esfuerzo personal.

Según un miembro de la organización «el evento creció tanto durante los últimos años que veíamos problemas de seguridad y no nos hemos querido arriesgar a que pasase nada», afirma. «Las estrechas calles de Frías no se encuentran adaptadas ni preparadas para recibir a tanta gente. Además, cada uno de los miembros de la asociación tiene motivos, tanto personales como laborales, que les hace imposible seguir adelante con un evento de tales características y que requiere tanta dedicación», añade.

Terrorifrías cumplía con las bases de un festival de terror y no de fiesta de Halloween, y no recomendaban la asistencia de niños. Es más, la casa del terror no permitía la entrada a menores de catorce años. Se trataba de un evento interactivo recomendado para amantes de las emociones fuertes.