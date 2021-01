Igea vuelve a exigir herramientas para confinar en casa

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha vuelto a exigir al Gobierno una herramienta legal para poder confinar en casa "si en pocos días no cambia la situación". Las Comunidades Autónomas no pueden establecer esta restricción y por eso Igea ve "razonable" que se revise el actual estado de alarma, pero mientras tanto, en Castilla y León "recomendamos a nuestros ciudadanos que se queden en casa salvo para ir al trabajo y que no mantengan reuniones en el domicilio con no convivientes".

En ese sentido, el vicepresidente de la Junta ha insistido en pedir a la población que limite sus salidas "a lo esencial", que las reuniones sean "al aire libre siempre que se pueda" y que evite las visitas a las residencias de mayores "hasta que consigamos tenerlas inmunizadas".

"La situación es de extrema gravedad. No se trata de añadir más dramatismo, pero en breves días habrá del orden de 50-60 muertos diarios si se mantienen las tasas de letalidad y el comportamiento del virus durante toda esta pandemia", ha advertido Igea en su rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Junto a Francisco Igea, han comparecido las consejeras de Sanidad, Verónica Casado, y de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. Casado ha indicado que la evolución de la pandemia es "desfavorable" en todo el territorio nacional, especialmente en Extremadura, La Rioja, Madrid y Baleares, las Comunidades Autónomas con mayores tasas de incidencia acumulada. En Castilla y León, la tendencia de casos sigue "al alza" y la incidencia acumulada hoy es de 433 casos por cada 100.000 habitantes a siete días y de 611 a 14 (de 242,05 y 349,06, respectivamente, en la provincia de Burgos).

La elevación de contagios es "muy rápida", ha repetido Casado, que remarca que esta "verticalidad solo se vio en la primera ola". En las últimas 24 horas, de hecho, se han registrado 2.321 casos, "la cifra más alta de toda la pandemia en la Comunidad", ha subrayado la consejera de Sanidad, a la que preocupa la situación de más de una decena de municipios de la región, entre ellos Miranda de Ebro (Burgos), con una incidencia acumulada a 14 días de 596 casos por cada 100.000 habitantes.

Como Igea, Casado ha pedido a todos los ciudadanos que tengan "mucho cuidado" y "extremen las precauciones". "Autoconfinarse y evitar el contacto social", repite la consejera, porque la ocupación hospitalaria sigue creciendo y ya son 823 los pacientes ingresados con covid-19 en Castilla y León, 666 en planta y los 157 restantes en las UCI extendidas. Además, en las últimas 24 horas han fallecido otras diez personas a causa de la infección por SARS-CoV-2 en la región. "Es necesario que consigamos mitigar la mortalidad, que va a existir, y la manera de hacerlo es disminuir el contacto", insiste.