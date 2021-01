El UBU Bajo Cero vela armas

El periodo de descanso llega a su fin para el UBU Bajo Cero. El conjunto que dirige Juan González vuelve este lunes a la actividad con la intención de mantener el listón a la altura que lo dejó en el mes de diciembre. Asegura el entrenador sevillano que el descanso hacía falta a los suyos. «No solo en el aspecto físico, sino también en el psicológico. El último tramo de la temporada ha sido muy exigente y creo que los jugadores necesitaban desconectar», explica.

Espera que los suyos lleguen con las pilas cargadas y con los deberes hechos y es que todos los integrantes de la plantilla se llevaron un plan físico para realizar durante las vacaciones navideñas.

Reconoce que el equipo acabó 2020 «en un gran momento», aunque el técnico del conjunto burgalés quiere más y es que está convencido de que sus pupilos no han tocado techo todavía. En estos días ha tenido tiempo de repasar con más detalle los partidos y cree que hay «varios aspectos del juego» en los que pueden dar un paso adelante.

«Estamos contentos de lo que hemos conseguido, pero hay que seguir mejorando. Estamos seguros de que este equipo puede ir a más y vamos a tratar de que así sea. Esa es la identidad de este conjunto, la filosofía que tenemos», explica.

Juan González no es de los que hace demasiado caso a la clasificación a estas alturas de la temporada.Prefiere fijarse en su equipo, en si es capaz de alcanzar los objetivos que se van marcando cada jornada. «Lo que me interesa ver es nuestro proceso, cómo va evolucionando el equipo y creo que lo está haciendo bien, pero como he dicho siempre se puede mejorar alguna faceta», expone.

No quiere que el UBU Bajo Cero se ponga límites para este 2021, aunque también es consciente de que habrá que afrontar momentos complicados. «Sé que llegarán las lesiones u otro tipo de problemas que nos pueden afectar, pero hasta entonces lo que queremos es seguir creciendo», comenta.

La idea es que la escuadra castellana llegue a la primera cita liguera ante el Cisneros en la mejor forma posible. El conjunto madrileño se presentará en Burgos con un bagaje de dos victorias y cuatro derrotas. El conjunto burgalés será el favorito para conseguir el triunfo, aunque Juan González advierte de que deberán mantener la guardia alta si no quieren llevarse un disgusto en el debut de 2021.

Pendientes. El UBU Bajo Cero acabó el año con dos hombres en la enfermería, Fede Casteglioni y Juan Ignacio Albareda. Los dos están en pleno proceso de recuperación y no está descartado que estén a disposición del cuerpo técnico de cara al choque ante el Cisneros dentro de siete días. En las primeras sesiones de entrenamientos, ambos pasarán una prueba para comprobar cuál es su estado.

«Los dos se están tratando y parece que las cosas van bien, pero les queremos ver sobre el terreno de juego. A partir de ahí, con la opinión de los médicos y sus propias sensaciones tomaremos una decisión. Lo que no vamos a hacer es arriesgar con ninguno de los dos», comenta Juan González.

Casteglioni se lesionó ante el VRAC Quesos Entrepinares en el último partido liguero. Sufrió una rotura de fibras en la parte posterior de su muslo. Su evolución es buena y ha estado trabajando durante todo el periodo navideño. El problema de Albareda fue de tobillo, también ha mejorado de forma ostensible, aunque hasta los días previos al primer encuentro liguero de 2021 no se sabrá si está a disposición del cuerpo técnico para recibir al Cisneros.