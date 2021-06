El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que con los indultos aprobados para los dirigentes independentistas, no se les está pidiendo que cambien o renuncien a sus ideas, pero sí que las defiendan en el marco de la legalidad.

Sánchez ha lanzado ese mensaje en su declaración institucional en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros que ha aprobado los indultos para nueve dirigentes independentistas del procés.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en la "utilidad pública" de los indultos y se ha mostrado convencido de que, con ellos, "hay camino" para a convivencia.

"No pedimos que cambien sus ideas, sí que respeten la ley" - Foto: Emilio Naranjo

La medida de gracia ha recalcado que no exige que los beneficiados por ella cambien sus ideas.

"No esperamos tal cosa. De hecho, las personas encarceladas jamás fueron sancionadas por sus ideas, sino por sus actos contrarios a la legalidad democrática", ha añadido.

En esa línea, ha manifestado que una democracia fuerte como la española no pide a nadie que renuncie a sus ideas, pero exige que todas las ideas se defiendan en el marco de la legalidad.

"Ahora es el momento de la política de pasar página y de volver a la vía que no se debió abandonar", ha reclamado el presidente, tras dejar claro que estos indultos "no ponen en cuestión" la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los independentistas, y además están condicionados a que los beneficiados no vuelvan a quebrantar la ley.