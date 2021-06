La cultura no atraviesa su mejor momento, aunque el sector en Miranda siempre ha tenido batallas que librar y no lo ha tenido nunca fácil. Para cada uno de los retos que han afrontado, los artistas han encontrado en las iniciativas privadas a un fiel aliado para acoger exposiciones, conciertos u otras disciplinas, que logran encajar su esencia en negocios en los que también se respira cultura.

La ciudad cuenta con un puñado de locales que actúan como promotores y pese a que surgieron con una vocación comercial, no olvidan su papel social y a él se aferran. Por eso, favorecen actuaciones musicales o permiten que de sus paredes cuelguen exposiciones, para dar cabida a trabajos creados principalmente por vecinos de la ciudad, que no disfrutan de muchos espacios, por lo que el sector privado hace de motor para completar la programación pública.

El Ayuntamiento tiene sus principales focos puestos en tres puntos: el Teatro Apolo, la Fábrica de Tornillos y la Casa de Cultura. Los tres soportan agendas saturadas, por la gran cantidad de solicitudes que reciben y por eso resulta difícil encajar una fecha. El problema es que más allá de estos lugares no existen muchas más alternativas.

Este verano, Los Viernes del Castilla se plantean como un escenario exclusivo para las bandas locales y la administración local avanzó hace unas semanas que trabaja en relanzar la programación cultural, tras el impacto de la pandemia. Aún así, más allá de las iniciativas al aire libre, el sector sufrirá la cortapisa con la que lidian desde hace años: la necesidad de crear nuevos espacios para mostrar todo lo que nace culturalmente de la ciudad.

La Agrupación Mirandesa de las Artes ha sido una de mas entidades que ha levantado su voz, para lamentar que la ciudad ha perdido varias salas vinculadas a entidades bancarias en las que ya no cuelgan cuadros. Por eso, antes de la pandemia reflexionaban sobre la necesidad de buscar alternativas y apuntaron directamente a la antigua estación de Renfe, porque muchos artistas tenían que esperar hasta año y medio para tener su oportunidad. Para evidenciar esta escasez iniciaron hace ocho años el concurso Viste Miranda, para exponer en farolas.

Los festivales también son una expresión relevante en la ciudad, con asociaciones al frente como la de Amigos de Rafael Izquierdo o Mirajazz. Gracias a ellos la cultura alcanza cotas relevantes en Miranda y estos colectivos también aprovechan la iniciativa privada para conseguir una programación digna de su trayectoria.

Realidad. De todas las necesidades que existen en la ciudad son conscientes en el sector privado, en el que trabajan para que los artistas logren un hueco. En los cinco ejemplos seleccionados para evidenciar su peso, la cultura permanece incrustada en su ADN porque en el momento en el que se pusieron en marcha, ya tenían clara su vocación y todos se prepararon para ello.

La ilusión de los inicios la mantienen, a pesar de haber atravesado un momento complicado debido a la covid, con un 2020 que para ellos ha supuesto un freno para las actividades que tenían anotadas en sus agendas. Algunos, han tenido que cerrar por meses y otros han continuado al pie del cañón, adaptándose porque podían a todas las limitaciones. Con el horizonte algo más despejado, esperan que este verano sirva para que la cultura renazca y para eso ellos pondrán su granito de arena.?

Txus Conde (Bocca)

«En Bocca tiene cabida todo lo que sea ocio y cultura»

«Bocca nace como un espacio, no como un restaurante, ni como una cafetería o un pub». Así explica Txus Conde su negocio. Una aventura que empezó hace casi once años «con la premisa de que pasaran muchas cosas y la cultura es una de ellas». En su caso la programación va más allá de lo local, que aunque también tiene mucha importancia, representa solo una parte «porque nuestra intención también es la de traer cosas a Miranda y apostar por la calidad», afirma Txus.

Por su escenario han pasado grupos como Dover, Viva Suecia o Fuel Fandango. Son algunos pero no los únicos. «En la ciudad hay oferta interesante, teniendo en cuenta nuestra población, y Bocca también está ahí pero la competencia siempre es buena porque nos hace mejorar y seguir innovando», reconoce Txus sobre la oferta cultural en Miranda.

El propósito de mejorar también lo tienen muy presente «y este año en el momento en el que levanten las restricciones queremos potenciar los espectáculos». En su caso, las características del local ofrecen muchas posibilidades y eso tratan de aprovecharlo, por lo que remarca que «en Bocca tiene cabida para todo lo que sea ocio y cultura. Esa es nuestra filosofía».

Txus también recuerda las colaboraciones que hacen con Ebrovisión y Mirajazz «porque tenemos un espacio más pequeño que la Fábrica y algunos conciertos lo programan aquí». Al ser una sala pequeña «aporta mucha calidez» y eso también se valora en el mundillo artístico «además de todos los equipos técnicos con los que contamos, por lo que se sienten muy cómodos», sostiene.

Por el momento, a la espera de los espectáculos «para lo que ya preparamos la artillería», Txus muestra en sus paredes la última exposición la del joven artista, Mikel Pedraza, porque la cultura para ellos no para.

Koldo Madariaga (El granero de San Francisco)

«La agenda es lo que nos motiva a seguir con todo esto»

El Granero de San Francisco, a unos veinte kilómetros de Miranda en Santa Gadea del Cid, acumula ya un par de ediciones de su programación cultural y ahora acaban de arrancar con la tercera. En este rincón vinculado al Monasterio del Espino, Koldo Madariaga reconoce que «el primer año fue muy testimonial, en el segundo tuvimos la mala suerte de la pandemia y este será nuestro primer verano en el que tengamos lo más cercano a la normalidad».

La recuperación de este espacio se sustenta en tres patas: una agrícola con la lavanda como protagonista, otra gastronómica y la tercera la cultural. «Esta última es la que más nos motiva, pero también es la que en términos de rentabilidad puede ser la que menos dé, pero la agenda nos anima mucho a seguir con todo esto».

La música se mezcla con las exposiciones y próximamente «tendremos la primera de este año», avanza Koldo, que indica que este será uno de los aspectos en el que evolucionen. Los conciertos, los domingos por la tarde, ya están más asentados «y el año pasado a pesar de todas las dificultades teníamos unas 150 personas al aire libre». La mentalidad que imprimen en sus actividades encaja con todas las obligaciones, porque aunque el espacio «esta abierto a muchos estilos musicales, sí que dominan grupos que principalmente son tranquilos».

Los músicos que pasan por el antiguo granero llegan principalmente de Miranda y sus proximidades «ya que tenemos muchas ciudades cerca y eso también lo aprovechamos», aunque Koldo reconoce que «no es fácil y más si lo enmarcamos en el medio rural».

Dentro de su agenda, también destaca «toda esa parte de monográficos sobre productos como la miel y los perfumes, algo que también aparece en nuestra programación que para nosotros es muy gratificante».

Luis España (La Pepa)

«En Miranda hay mucha cantera»

Los cuadros o la fotografías resultan habituales en la cafetería La Pepa, donde Luis España tiene un espacio dedicado a exposiciones. Su camino en la hostelería viene de lejos y su relación con la cultura también. Pero en esta caso, Luis sostiene que cuando montó el bar, lo hizo pensando en todo lo necesario «para dar importancia a todo lo que pusiera».

Por eso las muestras adquieren protagonismo y la clientela lo nota. «La mayoría lo agradece y además es un tema de conversación», afirma el hostelero, que admite que «el arte es así y hay gente a la que le gusta y a la que no». En cualquier caso, su intención es ofrecer la pared de su bar «porque en Miranda tenemos una cantera que yo me quedo alucinado». Como otras muchas cosas, admite que «también parece que está un poco tranquilo», pero a partir de julio «espero arrancar con una exposición al mes, aunque ahora tengo dos o tres pendientes cuando normalmente tengo bastante lista de espera».

Cuando montó el negocio también pensó en la música, aunque los conciertos los hace «cuando se puede», reconoce en tiempos de pandemia. «Tengo pendiente uno desde marzo de 2020 cuando lo suspendimos y esperemos que sea el primero cuando podamos volver a hacerlos», avanza. De cara al verano con el Ebrovisión y el Ayuntamiento a la cabeza aguardará para ver cómo van los conciertos «y si funcionan veremos, aunque en un bar es más complicado porque la gente en seguida se aglomera».

María José Tena (Alcoba)

«Fuimos buscando y ahora tengo lista»

Una calle céntrica, por la que pasa mucha gente y una de las zonas en las que el comercio tradicional todavía aguanta. En este contexto está la colchonería Alcoba, aunque para entender este negocio falta un elemento peculiar: el arte. «Tenía una pared estupenda y cuando hicimos la renovación de la tienda en 2018 nos planteamos hacer esto, porque sí que hay bares, pero poco más», resalta María José Tena sobre el motivo por el que apostó por este proyecto.

Además, también reconoce que «sabíamos que hay cantidad de gente en Miranda que hace cosas muy bien, por lo que quisimos darles un espacio para que pudieran mostrarse». Así comenzaron y la primera exposición «fue una fotográfica de Mirajazz». A partir de ese momento todo rodó y la propietaria admite que en un primer momento «fuimos buscando, luego empezó a venir más gente para exponer y ahora tengo lista». El espacio ofrece posibilidades «y todo el mundo está súper contento por lo bien iluminado que está», algo en lo que pensaron cuando adecuaron la tienda.

Por ella han pasado 13 exposiciones y en estos momentos de sus paredes cuelga la obra de Asunción Segura-Jauregui. Entre los clientes «hay de todo, desde gente que viene solo a verla, otros que entran a comprar y se sorprenden y otros que no se dan cuenta», afirma María José, que indica que cada vez hay más personas que cruzan su puerta para ver las obras «y me alegro un montón porque está puesta para eso».

Juan Iglesias (La Musa)

«A la gente le gusta y eso se agradece»

Juan Iglesias montó La Musa en 2014 y «desde el principio» tuvo claro que su local tenía que contar con un espacio dedicado al arte. Desde entonces ha conseguido convertir la idea en realidad y admite que «siempre suelo tener porque hay mucha gente en Miranda que hace cosas interesantes».

La lista de elementos que ha colgado de su pared suma unos cuantos renglones. «He tenido de todo desde cómic, pintura, fotografía, instrumentos musicales a marquetería», enumera Juan, que aclara que el tiempo para cada muestra ronda «el mes y medio y los dos meses, en función de lo que tenga pendiente».

Al margen de ofrecer un espacio para la cultura, también admite «que hay mucha gente que viene a verlas porque a veces hay a personas que no suelen estar por el bar y acude por la exposición». Eso también adquiere importancia, pero al final Juan se queda con que «a la gente le gusta y eso se agradece».

Ahora sus clientes disfrutan de una colección propia del bar, con los peculiares carteles de sus jueves de pincho pote. «Es muy divertida porque todos tienen su punto de gracia», resalta el propietario, que avanza que tras un parón, «tengo una exposición para el mes que viene». Por las dimensiones del local, «hemos tenido cerrado el interior ocho meses», de los cuales muchos los ha pasado con la persiana bajada, por lo que espera que la pandemia dé un respiro y «aunque lo veo negro lo importante es no volver atrás», zanja.