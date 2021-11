Las lluvias dejan sin uso 5 aulas de Santa María la Mayor

Las obras de remodelación del tejado de la escuela infantil Santa María la Mayor ya despertaron las quejas de los representantes de los trabajadores en septiembre. El sindicato CSIF alertó en ese momento de las molestias de los ruidos, a lo que añadió las filtraciones de agua al estar al descubierto parte la cubierta. La situación, lejos de mejorar, ha empeorado y, tras las lluvias del pasado fin de semana, cinco clases se han visto afectadas por goteras y humedades quedando inutilizadas, tal y como denuncia la Asociación de Madres y Padres (Ampa) y confirma la Junta.

Rebeca Marín, miembro del Ampa, explica que el pasado martes parte de los alumnos no pudieron acceder al centro, con los inconveniente que esa situación provoca en la conciliación de la vida laboral y familiar. La solución planteada por los responsables educativos fue una redistribución de espacios, de tal forma que los en torno a 80 escolares afectados se ubican en un salón de más de 200 metros, «desarrollando la actividad de manera normalizada», según fuentes de la Consejería de Educación, que atribuyen lo ocurrido a las filtraciones de las obras y aseguran que «se trabaja para terminar con los inconvenientes lo antes posible».

Esta decisión no agrada a las familias que, según Martín, en muchos casos han optado por no llevar a los niños a la escuela hasta que la problemática se solucione. Asegura que desde el centro la respuesta es que mañana viernes podría estar resuelta, aunque duda del cumplimiento de ese plazo. Reivindica que se devuelvan las cuotas y que se adopte alguna solución urgente porque «que no se nos está ofreciendo el servicio en las condiciones adecuadas y solo se nos está dando una atención asistencial».