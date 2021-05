Las piscinas abrirán a mitad de junio con las mismas fugas

El Servicio de Deportes está preparando ya la campaña de verano en las piscinas municipales. Por el momento, se trabaja teniendo en cuenta que los aforos y las condiciones serán las mismas que las del año pasado, a la espera de que la Junta ratifique la normativa en las próximas semanas o la cambie.

No obstante, el concejal de Deportes, Leví Moreno, confía en que no se tengan que cerrar a mediodía para realizar labores de limpieza, dado que es una franja muy usada sobre todo por las personas que trabajan con horario partido. «Las piscinas están cloradas y se limpia constantemente. El año pasado no hubo ningún problema. Entiendo que hubiera miedo pero ahora tenemos la experiencia de las de invierno. Confío en no tener que cerrar a mediodía, dado que condiciona mucho la afluencia», señaló.

Si todo sigue igual el aforo de las piscinas será del 75%, lo que supone 1.550 personas en El Plantío, 669 en San Amaro y 440 en Capiscol. Para controlar el acceso se estableció la necesidad de hacer una reserva con un día de antelación, tanto para los abonados como para los no abonados. Las instalaciones se cerraban a mediodía para desinfectarlas a fondo y se clausuraron las duchas de los vestuarios y las fuentes para minimizar riesgos de contagio.

El año pasado se retrasó su apertura hasta el 29 de junio pero el concejal de Deportes confía en abrirlas la semana del 15. «No se ha decidido todavía pero se trabaja en la preparación de los contratos de limpieza y del bar, que estará abierto pero no se ofrecerán comidas».

Pese a que la temporada pasada se anunció que la piscina familiar de El Plantío no se abriría en 2021 para evitar las pérdidas de agua, un metro diario, se ha optado por hacerlo para que los usuarios tengan más espacios en los que darse un chapuzón aunque sea con el agua helada. El Ayuntamiento tiene un proyecto para su reparación pero no se consignó partida en el Presupuesto de 2021 y se fía a la modificación presupuestaria. La actuación prevista consistirá en la impermeabilización del vaso que tiene 2.650 metros y que está dañado tras la remodelación de 2010, la sustitución del emblemático tobogán que no cumple la normativa (se colocarán dos, uno abierto con recorridos con giros y otro deslizador múltiple de tres pistas con tres toboganes paralelos) y la rehabilitación del edificio central tanto del exterior como del interior (en él están ubicadas la enfermería, biblioteca, restaurante y aseos). El coste rondará los 3 millones de euros.