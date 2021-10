"No somos veletas, sino quien puede decidir quién gobierna"

Nació en León en 1980. Técnica superior en Desarrollo de Sistemas Informáticos, es, desde el año 2015, concejala en el Ayuntamiento de León y diputada provincial. Miembro de la ejecutiva nacional de Cs, es la número 1 del partido en Castilla y León.

Inés Arrimadas la puso a dirigir el partido en Castilla y León pero la sombra del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, es demasiado alargada. Ya sea por la proximidad de unas elecciones en la Junta, que niega que vayan a celebrarse antes de 2023, o por la necesidad de darse visibilidad a ella y al partido, ayer se dejó caer por la capital burgalesa para defender que Cs está muy vivo.

¿Qué le han parecido los Presupuestos para la comunidad?

Nos defraudan a todos porque riegan de millones a los votos independentistas y nacionalistas y contenta a los socios populistas de Podemos. Están basados en un reparto que va en función de los votos que necesitan para mantenerse en la Moncloa. Esto ya se sabía, era la teoría y ahora hemos pasado a la práctica.

No hemos visto en Burgos últimamente a muchos representantes autonómicos de Cs. ¿Qué expectativas electorales tienen en la comunidad?

Vine hace no mucho y visito todas las provincias dos veces al año y en algunas ocasiones tres. Las elecciones no creo que vayan a ser inminentes. Pienso que se va a agotar la legislatura y nuestro objetivo es seguir siendo útiles, modernizar las políticas y hacer reformas para mantener los servicios con calidad. Creo que los castellanos y leones van a ver esa utilidad en Cs para seguir siendo decisivos y condicionar las políticas del bipartidismo, que nos llevan a no avanzar y al estancamiento.

Para pensar que se va a agotar la legislatura actos como el de hoy recuerdan mucho a las precampañas electorales...

Soy miembro también de la Ejecutiva nacional y estas visitas ya se pensaban hacer desde que Inés Arrimadas ganó las primarias. La pandemia nos sobrevino a todos, han sido dos años de parálisis, pero ahora hemos podido abrirnos otra vez y juntarnos.

(La entrevista completa, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)