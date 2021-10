Primaria dice que no cierra el consultorio de Villalonquéjar

Donde dije digo, digo Diego. La Gerencia de Atención Primaria asegura que no cerrará definitivamente el consultorio médico de Villalonquéjar y ha encargado un segundo informe técnico esta vez al Servicio Territorial de Salud, que es el competente, para que evalúe las necesidades y carencias de las dependencias a las que acudía el médico dos días a la semana y el personal de enfermería un día al mes hasta que hace dos meses se decidió su cierre, alegando que no reunía condiciones.

Cuando se reciban las conclusiones del citado informe se realizarán «las intervenciones que sean necesarias para utilizarlo en condiciones óptimas, dado que la intención no es cerrarlo sino adecuarlo», según indicaron fuentes del Sacyl. Precisamente para la clausura de las instalaciones se utilizó un informe elaborado por la técnico de Salud de la Gerencia de Atención Primaria en el que se aseguraba que el consultorio, ubicado en las antiguas escuelas, no tenía doble circuito de entrada y salida, compartía dependencias con el centro municipal y carecía de una dependencia para enfermería. El cierre no sentó bien a los vecinos, dado que no tuvieron acceso al contenido del informe e iniciaron una campaña de recogida de firmas para exigir la reapertura al no entender cómo el centro cumplía con todas las características hace unos meses y ahora no. También solicitaron una entrevista con la gerente de Atención Primaria para conocer las razones.

Cuando este periódico informó del cierre de la dotación sanitaria se puso de manifiesto que Atención Primaria no era competente en materia de instalaciones y ahora se ha encargado un segundo informe para subsanar las posibles deficiencias que se encuentren. El presidente de la asociación de vecinos, Javier Trascasa, celebra este cambio. «Nos han dicho que van a hacer el informe con urgencia. El cierre es temporal y cuando se subsanen las deficiencias volverá la consulta presencial a Villalonquéjar», aseguró, al tiempo que reclamó información puntual por parte de los responsables sanitarios.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Ingeniería Industrial, Adolfo Díez, subraya que se realizan las obras que sean necesarias si así se lo reclama Atención Primaria. «El Ayuntamiento pone el edificio, los suministros, la línea telefónica y si hace falta alguna cosa más lo que procede es solicitarlo y dar un plazo para que se haga», aseguró, al tiempo que indicó que este consultorio «cumple con los requisitos».

Díez recordó que el centro municipal donde está enclavado se usa por la tarde y la consulta se pasa por la mañana. «Ahora mismo este consultorio tiene las mismas condiciones que los de Villatoro y Villafría», concluyó.

Mientras, aunque por cuestiones administrativas (por la demarcación), Villalonquéjar aparece como opción para pedir cita a través de la aplicación pero a los pacientes se les seguirá atendiendo en Quintadueñas como hasta ahora.